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فن

بكوب من القهوة.. شاهد نوال الزغبي بإطلالة جديدة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:07 ص
صدى البلد
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القسم الميداني

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي للتواصل الاجتماعي "إنستجرام".

 

ظهرت نوال الزغبي بإطلالة مثيرة، مرتدية فستان باللون الرمادي القصير.

 

و من الناحية الجمالية تركت شعرها ذهبي اللون منسدلا علي كتفيها، و معتمدة علي مظهرها الطبيعي بدون ميك اب.

 

و تمسك نوال الزغبي في يدها كوب من القهوة.

 

و علقت نوال الزغبي علي الصورة قائلة " غير الأفكار أولا..ثم المشاعر ممكن ان تتغير أيضا ".

 

وعلى جانب آخر، حققت أغنية " القوية " للنجمة الذهبية نوال الزغبي، 2 مليون و800 ألف مشاهدة، بعد طرحها مؤخرا، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات و المرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب


أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات : مازن ضاهر، ألحان : فضل سلیمان، توزیع : جیمی حداد، میکس و ماسترینج : محمد المقهور.


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