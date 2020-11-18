ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس مدرسة الإبداع في الهرم

تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة انقلاب اتوبيس مدارس بالقرب من منطقة حدائق الأهرام.





وكشفت مصادر أمنية عن أسماء الطلاب المصابين، وهم ياسن سامح، وحمدي عبده، وفاطمة شحاتة، وباسل سعد، ومحمد مدحت، وهنا مدحت محمد، ومحمد هشام، ويوسف علاء، وسيف الدين، وكريم علاء، ورهف هشام محمد، نوران محمد حسن، واياد محمد حسن، وأحمد مصطفي، وعبد الرحمن محمد، وايمان محمد عادل.





ومن بين المصابين سائق الاتوبيس حمدي عبده محمد 40 سنة، وفاطمة شحاتة محمد 50 سنه مدرسة، ودينا محمود 35 سنة مدرسة.





وطلبت النيابة استعلام عن حالة الطلاب المتواجدين في مستشفي الهرم، وكذلك الحالة الصحية لسائق الاتوبيس.





فيما أمرت النيابة بإنتداب لجنة فنية من المرور لفحص الاتوبيس وموقع الحادث، للوقوف على اسبابه.





وكانت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كشفت ان اتوبيس المدرسة في حادث الهرم تابع لمدرسة الابداع للغات وكان متجها من حدائق الاهرام الي منطقة المنصوىية بمنشأة القناطر شمال الجيزة.





وتبين من الفحص والتحري اصطدام الاتوبيس بعامود انارة في اثناء نزوله من نزلة المتحف الكبير.





وأسفر الاصطدام بالعامود عن انقلاب الاتوبيس وحدوث الإصابات بين ١٤ طالبا ومشرفة.





وكانت منطقة الهرم شهدت انقلاب أتوبيس تابع لأحد المدارس في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.





وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بانقلاب أتوبيس مدارس بالقرب من منطقة حدائق الأهرام.





وعلى الفور توجهت قيادات المرور وسيارات الإسعاف الي موقع الحادث.