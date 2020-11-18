بدون كوافير... طريقة طبيعية لفرد الشعر

تبحث السيدات عن أفضل الوصفات لفرد الشعر، دون الحاجة للذهاب للكوافير، لذلك تقدم خبيرة الطب البديل هند محمد، وصفة الشوفان لفرد الشعر.

تقول هند محمد، إن الشوفان عشبة طبيعية ساحرة لعلاج الكثير من الأمراض وتساعد على نمو الشعر، كما أنها تحد من التساقط المستمر للشعر، وتساعد على فرد الشعر بطريقة طبيعية باستخدامها مع الحليب.

مكونات الوصفة:

نصف كوب من الشوفان .

2 معلقة كبيرة من زيت الزيتون .

نصف كوب من الحليب .

طريقة التحضير:

تخلط المكونات جيدًا في وعاء عميق .

ضعي الوصفة بعد تحضيرها على شعرك مباشرة مع التدليك المستمر لفروة الرأس.

اتركي الوصفة على شعرك لمدة نصف ساعة على الأقل.

يغسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر والشامبو.

تكرر هذه الوصفة مرتين على الأقل شهريًا وسوف تحصلين على شعر مفرود أكثر نموًا ولمعانًا.