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تعليم

مراقبة صحية لمصنع إنتاج الوجبات المدرسية بالعريش

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:46 ص
جانب من الجولة
جانب من الجولة
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احمد صالح
كلف الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، لجنة للقيام بالمتابعة الدورية لمصنع انتاج الوجبات المدرسية بالعريش ،والتاكيد علي تطبيق جميع شروط الممارسات التصنيعية الجيده والممارسات الصحية الجيدة بكل حزم.

وقد انتقل فريق مراقبه الاغذيه اليوم والذي يضم كل من : محمد فرحان عيد مراقب عام الاغذيه، وعرفات موسى مراقب اغذيه المديريه للمرور والاشراف على تطبيق الاشتراطات الصحيه بالمصنع .



حيث تم سحب عينات من جميع المواد الخام الداخله فى تركيب الوجبه المدرسيه ، والتأكد من مدى مطابقه المخازن للاشتراطات الصحيه ، والتأكد من تخزين جميع الخامات بارتفاع مناسب عن سطح الارض حتى لا تتعرض للرطوبه ..وقامت اللجنة بفحص جميع الصلاحيات على الخامات الداخله فى عمليه التصنيع .



كما تم التنبيه علي جميع العاملين بارتداء واقى الشعر والكمامه والواقيات الجسديه اثناء عمليه التصنيع ، وتم التأكيد علي عمل وحده التعقيم الذاتى عند الدخول ، والتنبيه بضروره التطهير للاسطح يوميا ، الي جانب الزام جميع العاملين بالفحص للخلو من الامراض المعديه .





و تم التوصيه بضروره وجود حواجز لمصابيح الاضائه للوقايه من التلوث الفيزيائى للمواد الغذائيه بالزجاج ، و التأكيد علي عمل جهاز كاشف المعادن ايضا للحمايه من التلوث الفيزيائى للوجبه الغذائيه المنتجه.



كما وجه الدكتور رمضان توفيق المدير الوقائى بمديرية الصحة بالمحافظة، اللجنة بضروره سحب عينات للتحليل قبل البدء فى عمليه الانتاج واستمرار اداره مراقبه الاغذيه فى الاشراف والمتابعه لحمايه صحه ابنائنا التلاميذ.



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مراقبة صحية لمصنع إنتاج الوجبات المدرسية بالعريش
مراقبة صحية لمصنع إنتاج الوجبات المدرسية بالعريش
مراقبة صحية لمصنع إنتاج الوجبات المدرسية بالعريش
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