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حوادث

فى انتظار قرار الطب النفسي.. مرتكب مذبحة حدائق الأهرام يروى التفاصيل.. والنيابة تحبسه

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 02:34 م
صدى البلد
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ندى حمودة – أحمد مهدي

أمرت نيابة الهرم بحبس المتهم بارتكاب مذبحة حدائق الأهرام حيث قتل والدته وشقيقه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.


وقررت النيابة عرض المتهم علي طبيب نفسي لبيان مدي سلامة قواه العقلية والكشف عن تاريخ مرضه النفسي بعدما أشارت التحريات الأولية إلي أنه كان يعالج من الاكتئاب، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية لاستكمال التحقيقات.


وقالت شقيقة المتهم إن بداية الواقعة كانت بمشادة كلامية بينهم بسبب طلبها أن تتوجه رفقة شقيقتها الأصغر منها "عمرها 25 سنة"، إلى شقتها لتقيم معها عدة أيام، فرفض المتهم.


وأضافت:  تدخل الشقيق الأصغر في الحديث فنشبت المشادة الكلامية بأنه الكبير وكلامه لازم يتسمع وعلى إثر ذلك تدخل زوجها لفض الخلاف بينهما، وقال له: "مفيهاش حاجة هتبات معانا يومين وترجع" وأثناء حديثهما اشتد الشجار بينهما، وتدخلت والدة المتهم وشقيقه، واستل على إثرها المتهم سلاحا أبيض (سكين ) سدده بجسد والدته وشقيقه، أسقطهما جثة هامدة، ثم شرع في قتل زوج شقيقته.


وتبين من التحريات الأولية إن المتهم عاطل في عقده الثاني من العمر، ومريض نفسيا، خرج من المصحة النفسية منذ ٣ أشهر.


وقال المتهم في أقواله: "أخويا حاول إهانتي وأنا الكبير لم يحترمني أمام أمي وشقيقي وشقيقتي الصغرى وزوجها، قتلته دون وعي.


وأضاف المتهم: "سمعت صرخات أمي، وحاولت أخذ السكين مني، فقمت بنحرها من رقبتها، ثم طعنت زوج شقيقتي في ظهره عندما حال الإمساك بي، وكان يردد أنت مجنون قتلت أمك وأخوك".


وكشفت التحريات والتحقيقات صحة رواية المتهم، بعدما استمعت إلى أقوال شهود العيان "شقيقة المتهم وزوج شقيقته المصاب"، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة لتشريحهما، وإعداد تقرير طبي عنهم، وتم اصطحاب المتهم إلى سرايا النيابة، لبدء التحقيق معه في الواقعة، التي طلبت التحريات حول الجريمة.



تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل ومصاب وتبين قيام شخص بقتل والدته وشقيقة بعقار رقم 414 ن هضبة الأهرام تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق.


وبالفحص والمعاينة تبين قيام شاب بقتل والدته وشقيقه وشروعه في قتل زوج شقيقته، الذي نجح الأهالي في إنقاذ حياته ونقله إلى المستشفى ورجحت التحريات الأولية إلى أن الشاب يعاني من أزمة نفسية ومازالت التحقيقات مستمرة .

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