بعد وفاه ثلاثة منهم.. برلمانية: مدراء المدارس يواجهون كورونا بمخصصات مالية ضعيفة

قالت النائبة، اليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إن استهتار المواطنين وعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، سيجبر الدولة على العودة لتشديد الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وأرجعت " شاكر "، في تصريحات لـ "صدى البلد"، سبب عدم التزام المواطنين بإجراءات مواجهة كروونا ، إلى وجود ارتباط شعوري بأن حدوث موجة ثانية لكورونا أمر زائف، وهو ما أدى إلى شعور بالأمان لدى الناس بأن الوباء انتهى وليس له وجود، وبالتالي يدفعهم إلى التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الإجتماعي .





وشددت على أن التزايد الملحوظ في أعداد الإصابة بفيروس كورونا مؤخرا يدفعنا للحذر ومتابعة تشديد الإجراءات الاحترازية.





وأكدت عضو لجنة الشئون الصحية أن التذبذب في أعداد الاصابة بكورونا يمثل ناقوسا للخطر بالنسبة للشعب وليس الحكومة فقط ، مشيرة إلى أنه بعد أن كنا نشهد اتجاها جيدا، وكنا نسير في الطريق الصحيح بعد الانخفاض الملحوظ في حالات الإصابة بكورونا والوفيات خلال الفترة الماضية أصبحنا الآن نشهد اتجاها سلبيا بشأن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





كما أكدت علي ضرورة استمرار التزام كافة العاملين والمترددين على المدارس و القطاعات والهيئات التابعة لجميع الوزارات بالضوابط المطلوبة ، والتأكيد على إلتزام المواطنين بالتباعد الجسدى وإرتداء الكمامات داخل وسائل النقل العام والأماكن العامة والمدارس والجامعات والتطهير المستمر للأيدى.





و أعربت النائبة عن تمنياتها باتخاذ أقصى الإجراءات الإحترازية بما يضمن حماية المواطنين وأولادهم ، ولو وصل الأمر لإغلاق المدارس لعام كامل ، مشيرة إلى أن حياة الإنسان أهم كثيرًا من تعليمه.





وأضافت أن وفاة هذا العدد من مديري المدارس في مربع جغرافي ضيق، يعد مؤشرًا خطيرًا له دلالة ، فمدير المدرسة يواجه بدون اعتمادات مالية لشراء المواد المطهرة، مما يضطره لمواجهة كورونا بأقل الإمكانيات، ويعرضه والعاملين والطلاب بالمدارس للخطر.





جاء ذلك بعد أن تسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في وفاة 3 من مديري المدارس بالبحيرة في أسبوع واحد، رغم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الهيئات والجهات الحكومية لمواجهة الفيروس الفتاك.