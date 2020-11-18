رئيس رابطة المرأة المبدعة تفجر مفاجأة حول العامل الرئيسي لانخفاض نسبة الطلاق

فجرت الدكتور جيهان فرحات رئيس رابطة المرأة المبدعة، مفاجأة بشأن العامل الرئيسي لتقليل نسبة الطلاق ، مؤكدة أن العادات والتقاليد والتمسك بتلك العادات يساعد على تقليل من نسبة الطلاق.





وقالت جيهان، في حوارها مع الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج حبة كراميل، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء، إنه من ضمن العوامل التي تساهم في نسبة الطلاق التركيز على اختيار شريك الحياة من البداية، مضيفة أن التنازل هو محاولة التأقلم مع شريك حياتك.





وأكدت الدكتور جيهان فرحات، أن ثقافة المراة عامل أساسي في نجاح العلاقة الزوجية، مشية إلى أن المرأة العاملة تشارك في رفع مستوى الأسرة وشعرت بكيانها.





وتابعت الدكتور جيهان فرحات رئيس رابطة المرأة المبدعة، أننا نرى المرأة اليوم في جميع المناصب القيادية وفي البرلمان وهذا أمر غير مسبوق يحسب للقيادة السياسية التي عملت منذ زمن على تمكين المرأة وإشراكها في المجمتع.





وأنهت الدكتور جيهان فرحات رئيس رابطة المرأة المبدعة، قائلة :«كل لما عقلك يتطور والتفكير يرتقي كل ما أختيار شريك الحياة يكون أصعب».





من جانبها قالت الإعلامي هدير سمير، إن هناك أحصائية تتحدث أن بعض البنات تتخطى حاجز سنة الـ 30 عاما ولم تجد الشريك المناسب، مضيفة أن المجتمع المصري أصبح أكثر تطورا والمرأة أكثر ذكاءا خلال الفترة الأخيرة.