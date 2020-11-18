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اقتطعا كلامي من سياقه.. نشأت الديهي يهاجم عمار على حسن وحافظ الميرازي

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:40 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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عادل نصار
هاجم الإعلامي نشأت الديهي، الكاتب والباحث في العلوم السياسية الدكتور عمار على حسن، قائلا "لا يشرفني أن تتابع صفحتي وبرنامجي".

وقال الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية"TEN"، اليوم الأربعاء، أن عمار علي حسن هاجمه بعد قص بعضا من كلامه الذي هاجم فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهذا لم يحدث، ووجه كلامه له قائلا:" أنت سقطت في وحل الإخوان.. عيب عليك" لافتا إلى أن من يهاجمونه يسيرون وراء الإخوان كالإنعام.

وأشار الديهي إلى أنه ليس مقرب من السلطة بل مقرب من مصر ومصلحتها، مضيفا: "شرف لي التقرب من السلطة يا عمار".

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن حافظ الميرازي استاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية، كان يقبل يد أمير قطر إبان عمله بقناة الجزيرة.

وأضاف الديهي، أن حافظ الميرازي حافظ مش فاهم قائلا له: " لا تنسي أنك كنت خادم عند أمير قطر يا حافظ ومن حق الناس أن تعرف من أنت".

ووجه الديهي كلامه لحافظ قائلا: "حافظ الميرازي صفر كبير، ولا يشرفني أن تتابعني.... وعيب عليك ان تجتزء جزءا من كلامي".
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