لبشرة مثالية.. تعرفي على أفضل قناع للوجه قبل وضع المكياج

يجب تحضير البشرة قبل المكياج ويبقي العناية المثالية للبشرة هي بتضبيق افضل قناع للوجه قبل المكياج ، وذلك لتجنب حدوث مشاكل البشرة المختلفة، كـ ظهور حب الشباب، المسام الواسعة، والرؤوس السوداء، ويمكن لتطبيق افضل قناع للوجه قبل المكياج.
ويعتبر ترطيب الوجه بالمرطبات المناسبة لنوع البشرة من افضل قناع للوجه قبل وضع المكياج، يعطي بشرة ملساء وناعمة عند تطبيق المكياج، وهي خطوة يجب مراعتها مع جمع انواع البشرة لكي لا تتأذى وتسبب في الإصابة بمشاكل البشرة المختلفة,
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لا تريدين أن يبدو مكياجك متكتلًا، فقد يكون عليك اختيار أفضل قناع قبل وضع المكياج، لكي نتخلص من خلايا الجلد الميتة، و تقشيرها بشكل مثالي، ويجب اختيار أفضل قناع للوجه قبل وضع المكياج المناسب لنوع البشرة.
ويعتبر أفضل قناع للوجه قبل وضع المكياج فعليك البحث عن مقشر يومي لطيف مع حبيبات صغيرة دائرية الشكل، وقد تكون المكونات الخشنة وغير المنتظمة ضارة لأنها يمكن أن تمزق بشرتك وتجعلها جافة بشكل كبير.
ويعد ان تقومي بإستخدام قناع للوجه قبل وضع المكياج فعليك بشطف وجهك جيدًا بالماء الفاتر حتى لا يتسبب في عرقلة وضع مكياجك بسهولة، بالإضافة إلى انه يجب استخدام قناع الوجه لمنطقة الرقبة أيضا للحصول على مظهر متجانس.