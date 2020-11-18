لبشرة مثالية.. تعرفي على أفضل قناع للوجه قبل وضع المكياج

لا تريدين أن يبدو مكياجك متكتلًا، فقد يكون عليك اختيار

، لكي نتخلص من خلايا الجلد الميتة، و تقشيرها بشكل مثالي، ويجب اختيار أفضل قناع للوجه قبل وضع المكياج المناسب لنوع البشرة.