طفل يرسم لوحات على سلم المترو لمساعدة أسرته.. فيديو

عرض الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، تقريرا عن طفل يدعى معاذ يقوم بالرسم ا على سلم مترو جامعة القاهرة من أجل مياعدة اسرته.





وقال الإعلامي رامي رضوان:" معاذ عنده بعض المطالب، ولازم نستغل تلك الموهبة ورعايتها والاهتمام بها وأناشد وزارة التضامن الاجتماعي النظر لحالة الطفل معاذ ورعايته هو واسرته".





ومن جانبه قال معاذ في التقرير:" بدأت الرسم منذ أن كان عمري 4 سنوات ، وفي ناس بتساعدني وتشجعني على الرسم ويرسلون لي صور كي أرسمها، وهناك من يساعدني بألوان وورق رسم ".





وأضاف معاذ:" قررت ارسم لانني احب الرسم، وأنا قاعد مع والدتي و3 بنات، وأنا بشتغل عشان اجيب فلوس ندفع الإيجار ونجيب أكل ، مضيفا:" ممكن ارجع في اليوم بـ 100 جنيه أدفع منها الغيجار".



