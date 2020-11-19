Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طفل يرسم لوحات على سلم المترو لمساعدة أسرته.. فيديو

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:13 ص
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
عرض الإعلامي رامي رضوان،  مقدم برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، تقريرا عن طفل  يدعى معاذ يقوم بالرسم اعلى سلم مترو جامعة القاهرة من أجل مياعدة اسرته.

وقال الإعلامي رامي رضوان:"  معاذ عنده بعض  المطالب، ولازم نستغل تلك الموهبة ورعايتها والاهتمام بها وأناشد وزارة التضامن الاجتماعي النظر لحالة الطفل معاذ ورعايته هو واسرته".

ومن جانبه قال معاذ في التقرير:"  بدأت الرسم منذ أن كان عمري 4 سنوات ، وفي ناس بتساعدني وتشجعني على الرسم ويرسلون لي صور كي أرسمها، وهناك من يساعدني  بألوان وورق رسم ".

وأضاف معاذ:"  قررت ارسم لانني احب الرسم، وأنا قاعد مع والدتي و3 بنات، وأنا بشتغل  عشان اجيب فلوس ندفع الإيجار ونجيب أكل ، مضيفا:"  ممكن ارجع في اليوم بـ 100 جنيه أدفع منها  الغيجار".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حسن الرداد: مش بحب السياسة ونفسي أقدم عمل عن عمر الشريف

بالألوان الجاف .. "محمود " خريج تكنولوجيا معلومات يبدع في رسم الحيوانات

يلجأ للرسم هربا من همومه.. طفل سوهاجي يبدع في فن البورتريه

«أمنك رسالة .. لشعبك مكانة».. طلاب أكاديمية الشرطة يرسمون بأجسادهم على الحائط

آية وأسماء صديقتا طفولة فرقتهما الغربة وجمعتهما الموهبة ..قصة مؤثرة

جرافيتى .. فنان يحول شوارع بورسعيد إلى جداريات مبهجة.. فيديو

ترشيحاتنا

دعيت للجونة بس مروحتش.. تعليق غير متوقع من رجاء حسين عن فساتين الفنانات

رئيس جامعة حلوان ينفى ظهور 180 حالة اشتباه بـ كورونا

تجربة مذهلة.. أب وأم يصران على نقل عدوى كورونا لأطفالهما.. والنتيجة مفاجأة

أحمد موسى عن البيان الفرنسي: مفيش حد يخوف مصر

تعرف على أفضل وقت لإجراء تحليل pcr لفيروس كورونا ..فيديو

أمطار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تكشف تفاصيل موجة الطقس السيئ على مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مصرع رضيع في ظروف غامضة وأبواه في قفص الاتهام

بثروة 2 مليون دولار.. عامل يتحول إلى مليونير بسبب هدية من السماء

تعرف على فوائد البرتقال