مواصفات هوندا سيفيك 2022 الجديدة .. فيديو وصور





وأكدت وأكدت هوندا ان النموذج الأول يعطي لمحة قوية عن نسخة الإنتاج من الجيل الجديد من سيفيك الذي سيتم انطلاقه في ربيع 2021 ، ومن المفترض ان تظهر السيارة في نسخة السيدان لأول مرة تتبعها الهاتشباك ونسخة si وتايب آر.





نجد ان نجد ان السيارة حصلت على غطاء محرك منخفض بصورة اكبر وأجزاء أمامية أقل ارتفاعا مع شبكة تهوية جديدة أعلى من السابق ومصابيح امامية جديدة وخطوط كتف أكثر حدة أفقية وجزء خلفي أعرض مع مصابيح خلفية جديدة مع حصول السيارة على لون جديد يطلق عليه اللؤلؤي .





وحصلت السيارة على مقصورة داخلية بتصميم داخلي مطور وأنيق مع شاشة 9 بوصات للنظام الترفيهي وعدادات رقمية، ولمسات في الشبكة الامامية على شكل خلية النحل، وذلك مع تطريز على لوحة القيادة وفتحات تهوية خاصة.































