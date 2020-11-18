Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

مواصفات هوندا سيفيك 2022 الجديدة .. فيديو وصور

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:04 م
هوندا سيفيك 2022
هوندا سيفيك 2022
Advertisements
أماني نوار
أزاحت هوندا الستار عن النسخة الأولية من موديلات سيفيك 2022، ووصفت هوندا السيارة بأنها أولية وتعطي فكرة جيدة جدا عن النموذج بنسبة 99% عن شكل نسخة الإنتاج من السيارة وذلك في جيلها الحادي عشر ، لتعطي السيارة السيدان وفقا للشكل الجديد حيث انه أعرض وأقل ارتفاعا مع مزيد من الرقي في التصميم عن الموديل السابق.


وأكدت هوندا ان النموذج الأول يعطي لمحة قوية عن نسخة الإنتاج من الجيل الجديد من سيفيك الذي سيتم انطلاقه في ربيع 2021 ، ومن المفترض ان تظهر السيارة في نسخة السيدان لأول مرة تتبعها الهاتشباك ونسخة si وتايب آر. 


نجد ان السيارة حصلت على غطاء محرك منخفض بصورة اكبر وأجزاء أمامية أقل ارتفاعا مع شبكة تهوية جديدة أعلى من السابق ومصابيح امامية جديدة وخطوط كتف أكثر حدة أفقية وجزء خلفي أعرض مع مصابيح خلفية جديدة مع حصول السيارة على لون جديد يطلق عليه اللؤلؤي .


وحصلت السيارة على مقصورة داخلية بتصميم داخلي مطور وأنيق مع شاشة 9 بوصات للنظام الترفيهي وعدادات رقمية، ولمسات في الشبكة الامامية على شكل خلية النحل، وذلك مع تطريز على لوحة القيادة وفتحات تهوية خاصة.


الكشف الرسمي عن النموذج الاختباري لهوندا سيفيك 2022 الجديدة كليا !


هوندا سيفيك 2022 الجديدة تظهر لأول مرة في نماذج اختبارية : هتلاقى


هوندا سيفيك 2022 الجديدة تظهر لأول مرة في نماذج اختبارية : هتلاقى


هوندا سيفيك 2022.. مظهر جريء وتكنولوجيا أفضل وأمان...
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سفينة الصحراء.. صور مسربة لـ هوندا سيفيك 2021

أسعار ومواصفات هوندا سيفيك 2020 في السوق المصري

هوندا تطرح سيفيك 2021 honda civic بنفس مواصفات 2019.. صور

بسعر 649 ألف جنيه.. الفئة الجديدة من هوندا CR-V .. صور

فيديو تشويقي عن سيارة هوندا سيفيك الجديدة

هوندا تنشر فيديو تشويقي للجيل الجديد من هوندا سيفيك honda civic.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

بلوك غريب.. رضوى الشربيني تبهر متابعيها في أحدث ظهور

أكبر فضيحة مالية في عصر كورونا.. حكومة جونسون في مرمى النيران.. إهدار المليارات في صفقات فاشلة مع مقربين من المسئولين

أمطار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تكشف تفاصيل موجة الطقس السيئ على مصر

بعد صلاح والنني وكوكا.. إصابة المنسق الإعلامي لـ منتخب مصر بـ كورونا

أعاني من السرحان في الصلاة فما الحل؟.. الإفتاء تجيب

احذرها.. مضاعفات خطيرة لـ فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب أعراض كورونا.. شابة مصابة تضطر لاستخدام كرسي متحرك لـ 5 أشهر

شاهد.. مصرع رضيع في ظروف غامضة وأبواه في قفص الاتهام

بثروة 2 مليون دولار.. عامل يتحول إلى مليونير بسبب هدية من السماء