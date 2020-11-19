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التسويق السياحي بالأقصر: قمنا بعمل فيلم تسجيلي «حكاوي» عن آثارنا للترويج للسياحة ..فيديو

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:15 ص
الاقصر
الاقصر
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إبراهيم القادري
قال محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحي بالأقصر، إن هناك 400 فرد جاءوا إلي الأقصر وقمنا بعمل عشاء لهم في معبد هابو، وأرادوا أن يقدموا هدية لمصر واقترحنا عليهم عمل فيلم دعائى لترويج السياحة في الأقصر.

وأضاف عثمان خلال مداخلة هاتفية في قناة "الحدث اليوم"، أن هؤلاء الأشخاص يعملون في مجال التكنولوجيا وكان من ضمن هؤلاء المجموعة التي قامت بعمل الفيلم الترويجي لعودة السياحة في مصر شخص هو الذى قام بعمل الفيلم الدعائي لدولة دبي وهو الذى قام بعمل الفيلم الدعائي المصري.

وأوضح عثمان ، ان هذا الفيلم التسجيلي يسمي "حكاوي" وقمنا بتصويره عن طريق الكاميرات الطائرة "الدرون"، وكنا نريد عمل مجموعة صور ديجيتال في مطار الأقصر لاستحداثه.

وتابع أن الفيلم تم إصداره وقمنا برسالة سابقا إلي وزارة السياحة في الفترة السابقة، ونتمنى أن يستفيد منه أحد لأنه يحكي الحياة الطبيعية في الأقصر.

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