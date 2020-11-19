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توك شو

ضحكوا عليا ونزلوه القبر من ورايا.. انهيار شهيرة من البكاء على الهواء

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:25 ص
شهيرة
شهيرة
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هاني حسين
روت الفنانة شهيرة ، زوجة الراحل محمود ياسين، كواليس دفن زوجها الراحل، وهو ما سبب لها حالة بكاء أثناء رواية الكواليس الأخيرة لدفن محمود ياسين.

وقالت الفنانة شهيرة، في تصريحات تليفزيونية على قناة "الحياة"، باكيةً "ضحكوا عليا، ونزلوه القبر من ورايا، ومكنش المفروض يعملوا كده، وكان ممكن يستنوا".

وأضافت الفنانة شهيرة، أن زوجها الفنان الراحل محمود ياسين كان بمثابة الحياة بالنسبة إليها، مؤكدة "مش قادرة اتخيل أن محمود مش موجود".

وتابعت الفنانة شهيرة، "دايما بقول لربنا خليني اصدق أن محمود مش موجود، وأنا مؤمنة بقدر الله سبحانه وتعالى".

وأكملت الفنانة شهيرة، حديثها "في آخر أيام محمود ياسين كان في المستشفى، وكافة أجهزة الجسم بدأت في الضعف الشديد".

ونوهت الفنانة شهيرة، بأنها "لم تحضر آخر 4 أيام في حياة محمود ياسين لأنها أصيبت بنزلة شعبية، والأطباء منعوني من الذهاب إلى المستشفى لزيارته".

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