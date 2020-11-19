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حوادث

ضبط ٨ أطنان مقطعات دواجن فاسدة بالقليوبية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 07:01 ص
دواجن
دواجن
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (8,45 طن "هياكل دواجن – مقطعات وفيليه دواجن") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة،بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة القليوبية .

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.


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