أمريكا.. وفيات كورونا تتجاوز ربع مليون حالة

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الخميس، بأن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد داخل الولايات المتحدة تجاوز الربع مليون حالة وفاة.





وفي وقت سابق، قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة "أنتوني فوتشي"، إن نتائج التجارب المبكرة من لقاح فيروس كورونا من شركة موديرنا، مبشرة.





وأضاف "يجب أن أعترف بأنني كنت سأرضى بنسبة فاعلية 70 في المائة أو على الأكثر 75 في المائة، وفكرة امتلاكنا للقاح فعّال بنسبة 94.5 في المائة رائعة بشكل مذهل»، مضيفا «هذه نتيجة مذهلة حقا، لا أظن أنّ أحدا كان يتوقّع أن تكون جيّدة إلى هذا الحدّ".





ويرتكز لقاح موديرنا على تكنولوجيا حديثة تقوم على إدخال تعليمات وراثية إلى الخلايا البشرية لتحفيزها على إنتاج بروتين مطابق لبروتين فيروس كورونا حداث استجابة مناعية ضدّ هذا البروتين.





ووفقا لفاوتشي فإنّ "كثيرين من الناس كانت لديهم تحفّظات" على هذه التكنولوجيا "التي لم تكن قد اختبرت بعد وأثبتت فاعليتها".



