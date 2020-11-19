مرسيدس تطور محركاتها بالتعاون مع جيلي

قالت شركة "مرسيدس" الألمانية، إنها تتعاون مع نظيرتها "جيلي" في الفترة القادمة لبناء وتطوير الجيل القادم من محركات الاحتراق الداخلي لاستخدامها في السيارات الهجينة.





وتعد هذه الخطوة هامة لتقاسم تكاليف التطوير في وقت تواجه فيه صانعات السيارات أزمة مالية، بسبب انتشار فيروس كورونا وقواعد الانبعاثات الأكثر صرامة.





وسيتم استخدام المحركات في سيارات تابعة لـ جيلي ومرسيدس، في حين لا تزال الشركات في المراحل الأولى من تطوير المحرك، ولكن هذا القرار هو مفاجأة لاتحاد عمال مرسيدس.





وتعمل الشركة على بناء محركات بأربعة أسطوانات، ولم تتحدث الشركة في هذا الأمر، ولكن أكدت التقارير أن اتفاقية مرسيدس وجيلي ستوفر على صناعة السيارات الألمانية مبلغا ضخما دون تحديده يزيد على 100 يورو أقل من مليار يورو.





يذكر أن استطاعت شركة جيلي Gelly الصينية بناء إمبراطورية اقتصادية، وقامت بشراء العديد من علامات السيارات العالمية في وقت قصير، إلى جانب استثماراتها الضخمة في شركة مرسيدس الألمانية لصناعة السيارات، كما قامت ببيع السيارة رقم 3 ملايين من طراز إم جراند.