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سيارات

ظهور جيب كومباس 2021 رسميا بمواصفات أمان قياسية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 05:16 ص
جيب كومباس 2021
جيب كومباس 2021
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أماني نوار
كشفت جيب عن سيارتها الجديدة كومباس موديل 2021، وذلك بتحديثات في الأداء وتقنيات الأمان ومساعدة السائق وأنظمة المعلومات الترفيهية، حيث زودت السيارة جيب  بالعديد من أنظمة الأمان والسلامة، ومنها التحذير من الاصطدام الأمامي، والتحذير من مغادرة الحارة بالطريق الذي يجمع بين تكنولوجيا الرادار والكاميرا لرصد وضعية السيارة.

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وتحتوي السيارة على محرك واحد فقط رباعي الأسطوانات سعته 2400 سي سي توربو بقوة 180 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن ويتصل ناقل حركة أوتوماتيك مزدوج القابض.

كما تساعد هذه الأنظمة في استجابة السائق من خلال الضغط على الفرامل، واستخدام نظام الباور ستيرنج الإلكتروني EPS، وذلك في ظروف معينة ورصد البقعة العمياء.

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وتساعد هذه النقطة السائقين عند تغيير الحارات، والإعلام بوجود سيارات في مكان البقعة العمياء عن طريق إظهار رموز مضيئة على المرآة الجانبية ومن خلال رنين مسموع يختاره السائقون، وكاميرا الرؤية الخلفية، والتي تعرض المنطقة التي تقع مباشرة خلف السيارة على شاشة الملاحة عندما يتم نقل الحركة للرجوع.

أما نظام رصد المسار المتعامد الذي يقوم بإخطار السائقين بوجود سيارات بأماكن الوقوف تعبر خلفها وذلك عن طريق أيقونات مضيئة على مرآة الرؤية الجانبية.
 
يذكر أن أعلنت شركة جيب لصناعة السيارات الأمريكية عن السيارة جيب كومباس 2022 في تحديث منتصف العمر بعد طرحها للجيل الثاني من كومباس في عام 2016، وظهرت جيب كومباس 2022 أثناء اختبارها بواسطة كاميرات المصورين التجسسية أثناء اختبارها في أوروبا.

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