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سيارات

انطلاق جيب رينيجيد 2021 بتصميم ومحرك جديد

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:00 م
جيب رينيجيد
جيب رينيجيد
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أماني نوار
كشفت جيب رينجيد الجديدة 2021 عن تصميم جديد للمقدمة بشبكة أمامية بسبع فتحات، ومصابيح امامية ومصابيح ضباب جديدة وتتميز نسخ لونجيتيود وليميتد، وتريل هوك باعمدة سقف سوادء. 

وزودت السيارة بمصابيح جديدة، ومصابيح ضباب، وذلك بتكنولوجيا  LED ، بالكامل ، ممايزيد من كفاءة السيارة وسلامتها.
 
كما حصلت الخلفية أيضا على مصابيح إضاءة خلفية محدثة مع مجموعة مصابيح LED جديدة، متاحة في نسختى ليمتيد وتريك هوك. 

تحتوي السيارة على محرك جديد بنزين سعة 1400 سي سي بقوة 160 حصان و84 رطل من عزم الدوران مع تيربو للمرة الأولى في سيارة رينيجيد ويتميز المحرك الجديد باستهلاك منخفض للوقود مع اداء قياسي في مختلف الطرق، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك مع تسع سرعات .
 

كما تعمل السيارة باربعة أوضاع للقيادة اولها أوتو وهي النمط الأساسي مع فصل المحور الخلفي ، ووضع القيادة على الثلج Snow ، وهو نمط دفع رباعي ووضع القيادة على الرمال والوحل. 

وتم تجهيز جيب رينيجيد بنظام يوكونتكت وهو نظام للملاحة قيتس 7 أو 8.4 بوصة شاشة لمسية ملون عالية الوضوح مع إمكانية الاتصال بدون استعمال اليدين والملاحة خاصية تحويل النص إلى صوت.
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