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سيارات

ماذا يحدث لمحرك سيارتك عند زيادة مستوى الزيت؟

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 07:11 ص
ماذا يحدث لمحرك سيارتك
ماذا يحدث لمحرك سيارتك عند زيادة مستوى الزيت؟؟
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ماجدة المهدي
يعتبر زيت المحرك بمثابة الروح المسؤولة عن زيادة العمر الافتراضي للسيارة، وتحسين أدائها لأفضل حال، فمن الأمور الهامة اتباع المواعيد الدورية لتغييره ومتابعة المنسوب الطبيعي له، ولكن من المؤشرات التي تعطي جرس إنذار واضحا بوجود خلل في منظومة المحرك هو زيادة مستوى الزيت عن النسبة الطبيعية.

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري في السطور القادمة أهم الأعراض الناتجة عن زيادة منسوب زيت محرك السيارة.

1- وجود ترشيح زيت على الهيكل الخارجي للمحرك أى أن هناك زيادة في نسبة الزيت قد اندفعت به للخروج من مساره الطبيعي.

2- تصاعد أدخنة كثيفة من محرك السيارة و يعني هذا أن حالة الاحتراق الداخلية تبدو في حالة سيئة للغاية.

3- ملاحظة رائحة احتراق الزيت عند وجود الأدخنة تبدأ رائحة الزيت المحترق في التطاير، والتي تؤكد على الخلل الناجم عن عملية الاحتراق الخاطئة.

4- لون العادم الأزرق في حالة خروج هذا اللون من عادم السيارة يرجع السبب وراء ذلك احتراق زيت المحرك داخل غرفة الاحتراق، ويحدث بسبب تسريب الزيت زيادة عن المعدل الطبيعي.

5- أصوات مزعجة وضوضاء داخل المحرك تشير تلك العلامة بوجود خلل صريح ناتج عن حالة من عدم الاستقرار، والسبب في ذلك أن زيت المحرك تباعد عن مكانه الصحيح وبالتالي أصبحت الحركة الديناميكية في الأجزاء المعدنية للمحرك باتت تواجه مشكلات جسيمة.
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