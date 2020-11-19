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أخبار العالم

23610 إصابات.. روسيا تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:10 ص
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
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قسم الخارجي
أعلنت الصحة الروسية، اليوم الخميس، تسجيل 23 ألفا و610 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و463 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وقالت الصحة الروسية إن هذا الرقم هو الأعلى في روسيا منذ ظهور الفيروس. 

وقالت شركتا فايزر وبيونتك لصناعة الدواء إنهما قد تحصلان خلال الشهر القادم على موافقة الهيئات التنظيمية الأمريكية والأوروبية على الاستخدام الطارئ للقاحهما لفيروس كورونا بعدما أظهرت نتائج التجارب النهائية أن نسبة نجاح اللقاح 95 بالمائة وعدم وجود أعراض جانبية خطيرة له.

وتبين أن فاعلية اللقاح ثابتة في مختلف الفئات العمرية والعرقية، مما يعد علامة مبشرة نظرا لأن المرض أصاب المسنين وجماعات بعينها، شملت ذوي البشرة السوداء، بشكل أكبر من غيرهم.

ونسبة نجاح اللقاح الذي عملت عليه فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتك هي الأعلى لأي لقاح جرى اختباره في المراحل السريرية الأخيرة حتى الآن، ويقول الخبراء إنه إنجاز كبير في السباق نحو وضع نهاية للجائحة، وفقًا لسكاي نيوز.

وقال أوغور شاهين الرئيس التنفيذي لبيونتك لتلفزيون رويترز إن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قد تمنح الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح قبل نهاية النصف الأول من ديسمبر أو في بداية النصف الثاني من الشهر.

وأضاف أنه من المحتمل الحصول على الموافقة المشروطة من الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من ديسمبر.
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