بعد ارتفاع إصابات كورونا.. قرارات عاجلة من وزير الأوقاف الأردني بشأن صلاة الجمعة

حدّد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، فترة رفع الحظر بهدف أداء صلاة الجمعة حيث بين أنها ستبدأ من الساعة 11.15 وحتي الساعة 12.15 ظهرا، بحيث يكون الذهاب للمسجد سيرًا على الأقدام فقط.





وشدد الخلايلة في بيان اليوم الخميس، علي ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة المتعلقة بالتباعد الجسدي وإحضار سجادة الصلاة وارتداء الكمامة.





يشار إلى ان أمر الدفاع رقم 19 فوض وزير الأوقاف بالصلاحيات الإجرائية في هذا الشأن والتي تأتي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.





وكانت وزارة الصحة الاردنية بالأمس قد اعلنت عن تسجيل (7933) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية حيث جاءت العاصمة الأردنية عمان في مقدمة الإصابات ب (2412).





وأوضحت الصحة الاردنية في بيان لها اليوم ان إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة منذ بداية الجائحة وحتي الان ارتفع إلى (163,926) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا (67,060) حالة.





كما كشفت الوزارة عن تسجيل (60) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الأزمة وحتي الآن إلى (1,969) حالة.





كما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (248) حالة، فيما غادرت (214) حالة المستشفيات بعد شفائها وفق بيان الصحة الاردنية.





بينما بلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليا (2,134) حالة، منهم (473) حالة على أسرة العناية الحثيثة





وذكرت الصحة الاردنية انبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات بلغت (4,629) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء

(94,896) حالة.





كما تم إجراء (30,792) فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,268,734) فحصا، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم إلى قرابة (%25,8).



