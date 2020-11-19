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مرأة

4 حيل سريعة ومجربة تخلصك من أعراض الجيوب الأنفية المزعجة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:30 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
بسبب حالة الطقس المتقلبة يعاني العديد من الأشخاص من الجيوب الأنفية إليك أعراض التهاب الجيوب الأنفية وبعض العلاجات المنزلية لها التي يمكن أن توفر الراحة الفورية. 

أعراض التهاب الجيوب الأنفية

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يحدث التهاب الجيوب الأنفية لأسباب متعددة ابرزها عدوى الجهاز التنفسي العلوي وتشمل أعراض التهاب الجيوب الأنفية إفرازات خضراء أو صفراء من الأنف و أنف مسدود وارتفاع في درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية أو أكثر وجع أسنان وانخفاض حاسة الشم رائحة الفم الكريهة.

طرق العلاج المنزلية..
غالبًا ما تختفي أعراض التهاب الجيوب الأنفية في غضون أسابيع قليلة  على الرغم من أنها قد تستمر في بعض الأحيان لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر (التهاب الجيوب الأنفية المزمن).

وكشفًا موقع "food.ndtv" إليكم ابرز طرق العلاج المنزلية..

شرب الماء ..  لتخفيف المخاط وإراحة الجيوب الأنفية المتهيجة، يجب تجنب الكحوليات والكافيين والتدخين الذي يؤدي إلى الجفاف.

البخار ..إضافة 3 قطرات من الصنوبر أو زيت إكليل الجبل مع 3 قطرات من النعناع ، أو 1 قطرة من الزعتر و زيت النعناع، مع وضع وجهك لأسفل فوق الماء ، ضع منشفة على مؤخرة رأسك واستنشق البخار ، فهذا سيساعد في تنظيف ممر الأنف المسدود.

 خل التفاح  ..تناول كوب من الماء الساخن أو الشاي ثلاث مرات يوميًا مع ملعقتين أو ثلاث ملاعق كبيرة من خل التفاح غير المصفى الخام على تخفيف المخاط المفرط وتخفيف الاحتقان وضغط الجيوب الأنفية
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