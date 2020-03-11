مع تقلبات الجو .. احتياطات لمرضى الحساسية

مع توقعات بحدوث عاصفة ترابية غدا الخميس تزداد تحذيرات الأطباء للمرضى وخاصة من يعانون من الجيوب الأنفية حتى لا تحدث لهم العديد من المضاعفات.







وفق للدكتور يوسف سعد إستشارى طب الأطفال هناك الكثيرون خاصة من مرضى الحساسية سواء جيوب أنفية أو حساسية صدرية مطالبون بعدم الخروج من المنزل.