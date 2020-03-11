AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مع تقلبات الجو .. احتياطات لمرضى الحساسية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:59 ص
حساسية
حساسية
Advertisements
لمياء الياسين
مع توقعات بحدوث عاصفة ترابية غدا الخميس تزداد تحذيرات الأطباء للمرضى  وخاصة من يعانون من الجيوب الأنفية حتى لا تحدث لهم العديد من المضاعفات. 

وفق للدكتور يوسف سعد إستشارى طب الأطفال هناك الكثيرون  خاصة من مرضى الحساسية  سواء جيوب أنفية أو حساسية صدرية  مطالبون بعدم الخروج من المنزل. 

ولفت إلى أنه يجب على الأطفال من مرضى حساسية الصدر أو الجيوب الانفية بتناول أدوية الحساسية  لتفادى النوبات الحادة. 

وشدد فى الوقت نفسه على ضرورة إغلاق النوافذ  تماما ومنح الطفل بعض السوائل الدافئة مثل الجنزبيل والنعناع فكلاهما يعمل كمضاد للالتهابات، ويفتح مجاري التنفس عند الطفل ويقلل من فرص حدوث التهابات الحلق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تقلبات الجو وانتشار الأتربة.. 8 نصائح لمرضى حساسية الجيوب الأنفية

مش بس الصيف.. أسباب مشاكل الجيوب الأنفية في الشتاء

الجيوب الأنفية مجنناك في الشتا .. اكتشف أهم أسباب انتشارها رغم برودة الطقس .. و 6 طرق فعالة لعلاج المرض سريعا

حساسية ضد الروائح والأتربة.. كل ما تريد معرفته عن مرض أنغام

أستاذ جيوب أنفية يحذر من استخدام المضادات في علاج نزلات البرد

في ظل التقلبات الجوية.. 10 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية يجب إتباعها

ترشيحاتنا

فيديو يكشف مجموعة من الأوردوغانين يعتدون على شاب سورى فى تركيا

نادر شوقي يكشف عن شرط وحيد لضم شريف إكرامي لـ الجونة

إجراء عاجل من أرامكو بعد تداول صورة عامل يرتدي عبوة تعقيم

الحلقة الـ38 من مسلسل ختم النمر تتصدر جوجل

نذرت صيام شهر رجب طوال عمري ولم أستطع فماذا أفعل.. الإفتاء تجيب

ماذا يقرأ من أدرك آخر ركعة في الصلاة الرباعية ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث مؤلم.. أم تلقي بطفلها من شرفة في الطابق الرابع لسبب غامض

لينا الفيشاوي تثير الجدل من جديد بصورة شبه عارية

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر.. صور