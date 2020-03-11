مع تقلبات الجو .. احتياطات لمرضى الحساسية

مع توقعات بحدوث عاصفة ترابية غدا الخميس تزداد تحذيرات الأطباء للمرضى وخاصة من يعانون من الجيوب الأنفية حتى لا تحدث لهم العديد من المضاعفات.
وفق للدكتور يوسف سعد إستشارى طب الأطفال هناك الكثيرون خاصة من مرضى الحساسية سواء جيوب أنفية أو حساسية صدرية مطالبون بعدم الخروج من المنزل.
ولفت إلى أنه يجب على الأطفال من مرضى حساسية الصدر أو الجيوب الانفية بتناول أدوية الحساسية لتفادى النوبات الحادة.
وشدد فى الوقت نفسه على ضرورة إغلاق النوافذ تماما ومنح الطفل بعض السوائل الدافئة مثل الجنزبيل والنعناع فكلاهما يعمل كمضاد للالتهابات، ويفتح مجاري التنفس عند الطفل ويقلل من فرص حدوث التهابات الحلق.