Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المدير الفني لسموحة: البدرى أدار مباراتى توجو باحترافية ومساندته واجب واطنى على الجميع

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:25 م
أحمد سامى
أحمد سامى
Advertisements
منتصر الرفاعي
أكد أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، أن حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر استطاع أن يستغل الأوراق المتاحة من اللاعبين الاستغلال الأمثل فى مبارياتى توجو بالجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون .

وقال سامى أن تغييرات البدرى فى المباراتين كلها إيجابية و استطاع توظيفها  الشكل الذى يخدم فكره داخل الملعلب وبأداء سهل من مهمته خصوصا خلال المواجهة الأخيرة والتى نجح فى بسط سيطرته على مقاليد الأمور داخل المستطيل الأخضر.

وأشار مدرب سموحة أن الجهاز الفنى للمنتخب عليه ألا يلتفت إلى الإنتقادات تمامًا وان يركز فى عمله فقط خصوصا وأن المشوار مازال طويلا وهناك تصفيات كأس العالم ، ولكن على الجميع أن يقف خلف المنتخب جهاز فنى ولاعبين من أجل تحقيق حلم الجماهير فى الصعود لكأس العالم القادمة.

ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.
على جانب آخر يواصل الفريق الكروى الأول بنادى سموحة  تدريباته اليومية على فترة واحدة  بملعب النادى بالأسكندرية فى تمام الرابعة عصرًا ضمن خطة الإستعداد للموسم الجديد وذلك من أجل رفع معدل اللياقة البدنية والفنية للاعبين خصوصا الصفقات الجديدة التى تم التعاقد معها خلال الأيام الماضية.

ويخوض الفريق مباراة ودية غدًا مع فريق الإنتاج الحربى ضمن برنامج المباريات الودية التى وضعها المدير الفنى ضمن خطة الإستعداد للموسم الكروى الجديد.

وتعاقد سموحه مع سبع صفقات حتى الآن هى محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال السودانى فى صفقة انتقال حر أيضا ، فيما تم التعاقد مع عبد الكريم الوادي، ورفيق كابو، لاعبي وادي دجلة، ومحمد أشرف حارس المقاولون العرب، وأحمد الرفاعي، الظهير الأيسر لفريق الداخلية ومحمد ليلة لاعب الجونة فى صفقة انتقال حر.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سموحة يواصل تدريباته ويواجه سماد أبوقير وديا الجمعة

لمدة 3 سنوات.. أطهر الطاهر يتعاقد مع سموحة في صفقة انتقال حر

سموحة يواصل الاستعداد لمواجهة نادي مصر في ختام الدوري

سموحة يترقب موقف ريان مع الأهلي تمهيدا لضمه

خاص| سموحة يقرر رحيل محمد كوفي.. لهذا السبب

سموحة ينتظر خطاب الجبلاية للمشاركة فى البطولة العربية

ترشيحاتنا

هاشتاج النادى الأهلي يتصدر تويتر بعد اعتزال الحضري

الصراحة للجدي والاهتمام للدلو.. المفتاح السحري لقلب كل برج فلكي

بعد ساعات قليلة من وفاته بمرض نادر.. فايق عزب يتصدر تريند جوجل

شاهد.. محمد رمضان بالجلباب والعباءة الصعيدي في أسوان

اجتماع سداسي بشأن سد النهضة.. اليوم

زوجان محتالان.. يأكلان ويشربان في مطاعم فارهة وعند الدفع "فص ملح وداب"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاندروفر landrover تطرح رنج روفر فيلار 2021 range rover velar هايبرد.. صور

سفارة مصر في أثيوبيا تنجح في إجلاء 9 مصريين بإقليم تيجراي

استعدادات بمقابر الإسماعيلية لاستقبال جثمان الفنان فايق عزب