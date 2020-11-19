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بث مباشر.. احتفالية إطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية بحضور مدبولي

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 02:52 م
صدى البلد
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ريهام فيكتور
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، احتفالية صندوق تحيا مصر لإطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية. 

وتعد هذه هي المرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك.. هنعدي الأزمة"، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". 

يحضر الاحتفالية اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، واللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وتامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر".
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