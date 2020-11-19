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تعليم

رغم كورونا.. الأنشطة الطلابية في الجامعات لم تتأثر وتمارس إلكترونيا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 04:08 م
الانشطة الطلابية
الانشطة الطلابية
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نهلة الشربيني

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى اجتماعا، شمل معاونى ومساعدي ونواب الوزير والبحث العلمى والمستشارين بالوزارة، وناقش فى مجال الأنشطة الطلابية وضع جدول زمني لإجراء انتخابات اتحاد الطلاب لهذا العام وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة بالجامعات لمواجهة جائحة كورونا.

 

واستعرض الاجتماع ما تم تنفيذه من أنشطة طلابية خلال العام الدراسى الحالى ومنها انطلاق دورى الجامعات  الـ 48، وإقامة المهرجان الرقمى للمواهب بجامعة المنصورة، وتنفيذ عدد من الفعاليات والاحتفالات والملتقيات بالجامعات المصرية المختلفة.


وقالت مروة حليم، طالبة بكلية الآداب، أن الأنشطة الطلابية وخاصة النشاط الفنسي هو جزء من حياتها مشيرة إلى ان وجوده في الجامعة ساعدها بشكل كبير في الاندماج داخل المجتمع الجامعي، كما صنعت علاقات طبية بينها وببين الأساتذة والإداريين والعاملين بالجامعة.

 

وأكد محمود صبحي طالب بكلية الحقوق، أن الطلاب قبل بدء العام الدراسي كان لديهم العديد من التخوفات حول غياب الأنشطة الطلابية في العام الدراسي الجديد بسبب الإجراءات الاحترازية والتخوفات من انتشار فيروس كورونا إلا أن استمرار النشاط طمئن الطلاب. 

 

ومن جانبه أشاد مجدي طلعت طالب بكلية التجارة بما تقدمه الجامعات من أنشطة رغم إجراءات فيروس كورونا، مشيرا إلى أن لابد من ان يمارس الطلاب النشاط الرياضي وهو أكبر منفذ للطلاب للترفيه وممارسة النشط الذي يجبونه كما ان الرياضة والتغذية السليمة تساعد على قوة الجهاز التنفسي والمناعة وهم الهدف الأول لفيروس كورونا .


كما أكد الوزير على الاهتمام بكافة الأنشطة سواء الرياضية أو الفنية وتعزيز الاهتمام فى المرحلة القادمة بالأنشطة الثقافية من خلال تنظيم ندوات تثقيفية للطلاب تضم شخصيات علمية وفكرية فى موضوعات الساعة ومنها تنظيم ندوات لتوعية الطلاب بالاستعداد لمواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا واتباع التعليمات الوقائية اللازمة، إلى جانب ندوات تعزيز الانتماء والتعريف بالمشروعات القومية للدولة، ووجه د. عبد الغفار بعمل كتيب سنوي بالفعاليات والأنشطة الطلابية.

 

 


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