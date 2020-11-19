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مدير أكاديمية التدريب: الشباب سيتولون 60% من المناصب التنفيذية في الدولة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:02 م
دكتورة رشا راغب،
دكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب
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أسامة علي
قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الإنسان هو أهم المشاريع القومية التى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما كبيرا، لذا فإن الأكاديمية تقوم بتأهيل وتدريب الشباب عبر العديد من البرامج والتدريبات الميدانية.
 
وأضافت رشا راغب خلال مداخلة مع  "إكسترا نيوز"، أنه بعد تأهيل وتدريب الشباب جاءت خطوة تمكين العديد منهم فى عدد من المناصب المهمة، مثل محافظ بنى سويف فهو خريج الأكاديمية.

وأوضحت المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن الشباب يمثلون 60% من السكان لذا من الطبيعي أن تكون نفس النسبة من الشباب  فى المناصب التنفيذية للدولة.

واختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب أول امس تدريب الدفعة الأولى من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات المصرية الملتحقين بالبرنامج التدريبي للمبعوثين بالبعثات الخارجية من التعليم العالي؛ والتي قوامها 28 متدربا من أصل 628 مستهدفا تدريبهم على دفعات مختلفة، ويُقدم البرنامج بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
 
والتقت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب مع أعضاء الدفعة الأولى وتحدثت إليهم عن كون المدرس وأستاذ الجامعة أهم عنصر في الهرم، وأن اختيارهم للمنح الخارجية يعتبر فرصة عظيمة؛ لأن في السفر فائدة في حد ذاته وفي الاحتكاك بالثقافات الأخرى، مضيفة: "أن يكون لنا القدرة على تطويع ونقل ما تعلمناه هذا أكثر إفادة، وكذلك القدرة على المساهمة في التغيير في وقت التغيير فيه واجب".

وتابعت: "نحن كأكاديمية وكدولة نعتبر أن لدينا 628 سفيرا يمثل مصر وجامعته ونفسه"، ثم تمنت لهم كل التوفيق ووضحت أن التواصل مع الأكاديمية مفتوح معهم بصفة مستمرة ودائم.

البرنامج التدريبي يحتوي على عدة محاور هامة منها المهارات الشخصية مثل العرض والتقديم والذكاء العاطفي والاتصال وتسويق الذات وإدارة الضغوط والعلاقات الدولية والبروتوكولات والإتيكيت وكذلك ربط استراتيجية مصر 2030 بالخطة القومية، كما سيقوم بمحاضرتهم أحد سفراء منتدى شباب العالم؛ لمعرفة كيفية التسويق للمنتدى أثناء تواجدهم بالخارج بعد التحاقهم بالبعثات الخارجية المختلفة.

ويتم تقديم محاور أخرى من خلال الإدارة المركزية للبعثات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كالإجراءات المالية والإجراءات العلمية وما يخص المقابلات مع المكاتب المصرية للثقافة والتعليم، وأيضًا كيفية البحث عن الشراكات وتمويل الأبحاث.
 
وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
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