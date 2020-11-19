مدير أكاديمية التدريب: الشباب سيتولون 60% من المناصب التنفيذية في الدولة

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الإنسان هو أهم المشاريع القومية التى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما كبيرا، لذا فإن الأكاديمية تقوم بتأهيل وتدريب الشباب عبر العديد من البرامج والتدريبات الميدانية.

وأضافت رشا راغب خلال مداخلة مع "إكسترا نيوز"، أنه بعد تأهيل وتدريب الشباب جاءت خطوة تمكين العديد منهم فى عدد من المناصب المهمة، مثل محافظ بنى سويف فهو خريج الأكاديمية.





وأوضحت المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن الشباب يمثلون 60% من السكان لذا من الطبيعي أن تكون نفس النسبة من الشباب فى المناصب التنفيذية للدولة.





واختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب أول امس تدريب الدفعة الأولى من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات المصرية الملتحقين بالبرنامج التدريبي للمبعوثين بالبعثات الخارجية من التعليم العالي؛ والتي قوامها 28 متدربا من أصل 628 مستهدفا تدريبهم على دفعات مختلفة، ويُقدم البرنامج بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. والتقت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب مع أعضاء الدفعة الأولى وتحدثت إليهم عن كون المدرس وأستاذ الجامعة أهم عنصر في الهرم، وأن اختيارهم للمنح الخارجية يعتبر فرصة عظيمة؛ لأن في السفر فائدة في حد ذاته وفي الاحتكاك بالثقافات الأخرى، مضيفة: "أن يكون لنا القدرة على تطويع ونقل ما تعلمناه هذا أكثر إفادة، وكذلك القدرة على المساهمة في التغيير في وقت التغيير فيه واجب".

وتابعت: "نحن كأكاديمية وكدولة نعتبر أن لدينا 628 سفيرا يمثل مصر وجامعته ونفسه"، ثم تمنت لهم كل التوفيق ووضحت أن التواصل مع الأكاديمية مفتوح معهم بصفة مستمرة ودائم.



