تامر حسني يطرح أغنيته الجديدة "في جمال كده"

طرح الفنان تامر حسني أغنية" في جمال كده" عبر قناته على يوتيوب، وهى ضمن أغاني ألبومه الجديد "خليك فولاذي".





وكانت أغنية "كرهتنى فى الحب" للفنان تامر حسنى حصدت 7 ملايين و14 ألف مشاهدة بعد 3 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.





"كرّهتني في الحب" كلمات محمد البوغه، الحان محمود الخيامي، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس وماستر أمير محروس، تم تسجيل الغناء باستوديو Th production".









تقول كلمات الأغنية: "حبيبي الغالي .. بَعد الأشواق إحنا تمامنا أنا وانت فُراق .. كُنت هديه هَديتك بيا لكن شكلك قطّاع أرزاق قطّاع أرزاق قطّاع أرزاق".





"كرّهتني في الحب وسيرته وقلبي وطيبته .. وشوفت معاك أيام صعبه الله لايعدها بس في بيتها هروح وانساك .. وابقى قابلني ان حَد بجد عمل رُبع الي عملته معاك".





الأغنية من ألبوم تامر حسني الجديد، الذي يحمل اسم «خليك فولاذي» والتي طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، البوستر الدعائي الأول له قبل أيام.





من جهة أخرى، حقق كليب «اختراع» لـ الفنان تامر حسني، والفنان محمود العسيلي، أكثر من 24 مليونًا و100 ألف مشاهدة بعد طرحه على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 28 أغسطس.





وعلى الجانب الاخر علق الإعلامي سيد على، على الأزمة الأخيرة بين تامر حسنى وزوجته بسمة بوسيل، وقال إن هذه الأزمة منتشرة بشكل لا يعلم أحد الهدف منه.





وقال الناقد الفنى طارق الشناوي، إن الزواج والطلاق فى فترة من الزمان كان وسيلة للدعاية، موضحًا أن أنور وجدى هو ابتدع ذلك.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، أنه فى فيلم ليلي بنت الفقراء عام 46 ظهرت شائعات حب بين أنور وجدى وليلى مراد.





ولفت إلى أن أنور وجدى طالب ليلي مراد بالنفى فى الجرائد، وبالفعل قامت بذلك، وبعد ذلك دعا جميع الصحفيين وقام بعقد زواجه عليها بعد الشائعة.



