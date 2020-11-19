صندوق النقد الدولي: توزيع نسب من لقاح كورونا للدول الأكثر فقرا.. فيديو





وأضاف محيي الدين خلال تصريحات عبر تطبيق سكايب لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد انه لو تم وضع 12 تريليون دولار وهو الرقم الذي ضخه العالم في مجموعة العشرين للوصول لمستوى اقتصادي أقل سوءا في ظل ظروف كورونا.









وتابع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن حجم الأموال المتوفر في شكل أرصدة مالية ما يزيد على 150 تريليون دولار وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.









وأشار محيي الدين إلى أنه سيكون هناك فرصة خلال قمة العشرين القادمة للتكلم من قادة الدول الذين يتحكمون في الاقتصاد العالمي وسيكون هناك دعوة لفضيلة الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان والتأكيد بأن هناك نسبا من لقاح كورونا للدول الأكثر فقرا.









قال الدكتور محمود محيي الدين ممثل مصر والمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولي، إن بداية عمل الصندوق تكون من شهر نوفمبر، موضحًا أن هناك جدول أعمال مكثفا.



وأضاف محيي الدين ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح " المذاع على قناة " اكسترا نيوز"، أن الجميع يعلم تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى، وانخفاض معدلات النمو.



ولفت إلى أن الاقتصاد يشهد حالة من الركود، ويجب منع تحولها لـ كساد، وأن الصندوق يعمل على منع تحول الديون لـ أزمات.



وأوضح محمود محيي الدين أن هناك أشياء كثيرة تقع على مسئولية الصندوق، و الجميع يعمل على زياردة الاستثمارات و متابعة ملفات الديون الخارجية على مستوي العالم.







