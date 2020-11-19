صندوق النقد الدولي: توزيع نسب من لقاح كورونا للدول الأكثر فقرا.. فيديو

قال الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إن العجز المالي الذي يقترب من 30 مليار دولار يعتبر رقما زهيدا للغاية في ظل الخسائر التي يتكبدها العالم يوميا على مدار سنة كاملة بسبب فيروس كورونا.
وأضاف محيي الدين خلال تصريحات عبر تطبيق سكايب لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد انه لو تم وضع 12 تريليون دولار وهو الرقم الذي ضخه العالم في مجموعة العشرين للوصول لمستوى اقتصادي أقل سوءا في ظل ظروف كورونا.
وتابع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن حجم الأموال المتوفر في شكل أرصدة مالية ما يزيد على 150 تريليون دولار وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأشار محيي الدين إلى أنه سيكون هناك فرصة خلال قمة العشرين القادمة للتكلم من قادة الدول الذين يتحكمون في الاقتصاد العالمي وسيكون هناك دعوة لفضيلة الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان والتأكيد بأن هناك نسبا من لقاح كورونا للدول الأكثر فقرا.