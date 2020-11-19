طارق السيد: كنت سببًا في انضمام أحمد سيد زيزو للزمالك

قال طارق السيد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه كان سببًا في ‏حسم الزمالك صفقة انضمام أحمد سيد زيزو لاعب الفريق.

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وأضاف السيد في تصريحات عبر زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة ‏قناة الزمالك: " زيزو خاض تمرينا معي في نادي المنيا وتحدثت مع إدارة ‏الزمالك وجروس من أجل ضمه وتكتمت على الأمر كي تتم الصفقة".‏





وأنهى حديثه مشيدًا بما يقدمه زيزو مع الزمالك وعلى إمكاناته الفنية ‏المميزة.‏





وعلى هامش مران الزمالك اليوم حصل حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك على راحة سلبية من مران الفريق اليوم الخميس.

وقال محمد أسامة طبيب الفريق إن حازم سيخضع لفحوصات طبية ومسحة جديدة للاطمئنان عليه بشكل أكبر بعدما أصيب بفيروس كورونا قبل عدة أيام.

ويستعد الزمالك لمواجهة نادي مصر السبت المقبل في ربع نهائي كأس مصر.



