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رياضة

طارق السيد: كنت سببًا في انضمام أحمد سيد زيزو للزمالك

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:50 م
أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو
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محمد رشاد
قال طارق السيد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه كان سببًا في ‏حسم الزمالك صفقة انضمام أحمد سيد زيزو لاعب الفريق.
وأضاف السيد في تصريحات عبر زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة ‏قناة الزمالك: "زيزو خاض تمرينا معي في نادي المنيا وتحدثت مع إدارة ‏الزمالك وجروس من أجل ضمه وتكتمت على الأمر كي تتم الصفقة".‏

وأنهى حديثه مشيدًا بما يقدمه زيزو مع الزمالك وعلى إمكاناته الفنية ‏المميزة.‏

وعلى هامش مران الزمالك اليوم حصل حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك على راحة سلبية من مران الفريق اليوم الخميس.

وقال محمد أسامة طبيب الفريق إن حازم سيخضع لفحوصات طبية ومسحة جديدة للاطمئنان عليه بشكل أكبر بعدما أصيب بفيروس كورونا قبل عدة أيام.

ويستعد الزمالك لمواجهة نادي مصر السبت المقبل في ربع نهائي كأس مصر.

وعن حالة المدرب العام المصاب بكورونا مدحت عبد الهادي قال طبيب الزمالك إن حالته مستقرة وفي حالة تحسن مستمر، وقريب من العودة لممارسة مهام عمله مع الفريق.

وشدد أسامة على أن مدحت عبد الهادي سيخضع لمسحة طبية أخرى في اليومين المقبلين.

وانتظم اللاعبون الدوليون للزمالك في مران اليوم الخميس بعد عودتهم من منتخب مصر الذي واجه توجو مرتين في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وعاد للمران كل من طارق حامد ومحمود حمدي "الونش" ومحمد أبوجبل وأحمد سيد "زيزو" ومحمود علاء من المنتخب الأول، ومحمد عبد السلام من المنتخب الأولمبي.

وأدى طارق والونش وعبد السلام تدريبات خاصة بالركض حول الملعب.

فيما أدى أبو جبل تدريباته الاعتيادية رفقة حراسة المرمى.

وخضع مصطفى محمد مهاجم الفريق ومنتخب مصر الأول لتدريبات منفردة على هامش المران الجماعي.

ويعاني مصطفى من إجهاد عضلي خفيف بعد المشاركة في مباراتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وشارك محمود علاء في المران الجماعي بعدما غاب عن مباراتي توجو، وخاض زيزو التدريبات كاملة.
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