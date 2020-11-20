أمطار بمحافظة الإسكندرية و جار أعمال سحب تجمعات المياه بمنطقة جمال عبد الناصر

وصرح المهندس ممدوح رسلان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بأن شركة الصرف الصحى بالإسكندرية أعلنت حالة الطوارئ والاستعداد لسقوط أمطارٍ غزيرة بناءً على البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من امس، الخميس، وحتى غدٍ، الجمعة، والتي يصاحبها سقوط أمطار بكثافات متفاوتة غزيرة إلى متوسطة وخفيفة.









جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لمناقشة الاستعدادات لسقوط الأمطار بمقر شركة صرف صحى الإسكندرية، بحضو الدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء مهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والدكتور صلاح بيومى، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب.









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في سياق متصل، تفقد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أماكن تمركزات المعدات وسيارات سحب المياه بالمحاور الرئيسية بالإسكندرية، وناقش جاهزية استعدادات شركتى الصرف الصحي ومياه الشرب بالاسكندرية، والاحتياجات من المعدات والبنية التحتية والخطط المقترحة للتعامل مع الأمطار المحتملة.









كما تفقد رئيس الشركة القابضة الخط الساخن 175 للاطمئنان على جاهزيته لاستقبال شكاوى المواطنين بالإسكندرية، وسرعة التعامل معها.







