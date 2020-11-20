ريم البارودي تكشف لـ صدى البلد حقيقة خضوعها لعملية جراحية





وفي البداية، ريم البارودي خضوعها لعملية تجميل في وجهها ، مشيرة الو انها ستخبر جمهورها في حال قدومها على هذه الخطوة الجريئة.





واضافت انها لم تجري سوى حقن بوتكس وفلير في وجهها وشفتيها ، مؤكدة على وجود فارق بين عمليات التجميل وعليات التعديل والتصحيح.





نفت الفنانة ريم البارودي مشاركتها في بطولة فيلم فيرس، مشيرة الى انها تشارك في الفيلم كـ ضيف شرف بمشهدين، وذلك من أجل المخرج أسامة عمر الذي سبق وتعاونت معه في فيلم زجزاج.





أما عن الدراما، وقعت ريم البارودي مع شركة منتجة على عقد مسلسلين، الأول مسلسل خارج الموسم الرمضاني ومكون من 60 حلقة ومأخوذ عن رواية " الحي المخملي".

وتابعت: " لم أقرأ الرواية حتى الان وبالتأكيد سيكون هناك تغيير ببعض الاحداث لان الدراما تختلف عن الروايات".



