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فن

ريم البارودي تكشف لـ صدى البلد حقيقة خضوعها لعملية جراحية

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 03:33 ص
ريم البارودي
ريم البارودي
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شروق ابراهيم
حلّت الفنانة ريم البارودي ضيفة في ندوة بموقع صدى البلد من أجل تكريمها على نجاح برنامجها شارع النهار، وعن مشوارها الفني.

وفي البداية،  ريم البارودي خضوعها لعملية تجميل في وجهها ، مشيرة الو انها ستخبر جمهورها في حال قدومها على هذه الخطوة الجريئة.

واضافت  انها لم تجري سوى حقن بوتكس وفلير في وجهها وشفتيها ، مؤكدة على وجود فارق بين عمليات التجميل وعليات التعديل والتصحيح.

نفت الفنانة ريم البارودي مشاركتها في بطولة فيلم فيرس، مشيرة الى انها تشارك في الفيلم كـ ضيف شرف بمشهدين، وذلك من أجل المخرج أسامة عمر الذي سبق وتعاونت معه في فيلم زجزاج. 

أما عن الدراما، وقعت ريم البارودي مع شركة منتجة على عقد مسلسلين، الأول مسلسل خارج الموسم الرمضاني ومكون من 60 حلقة ومأخوذ عن رواية " الحي المخملي".
 
وتابعت: " لم أقرأ الرواية حتى الان وبالتأكيد سيكون هناك تغيير ببعض الاحداث لان الدراما تختلف عن الروايات". 

وأضافت ريم البارودي:" جاري ترشيح باقي أبطال العمل، وأيضًا وقعت على عقد مسلسل رمضاني لن أكشف عن تفاصيله الآن".


- تجربة المذيع :

وتحدثت ريم البارودي، عن أول تجربة إعلامية لها من خلال برنامج "شارع النهار مع ريم البارودي"، مشيرة إلى أنها ركزت على أن تفصل بين كونها ممثلة ومذيعة، لأن طبيعية هذه المهنة تتطلب منها أن تكون طبيبعة.

وأضافت ريم البارودي، أن البرنامج كان مسؤولية كبيرة والجلوس على كرسي المذيع ليس أمرا سهلا ، لافتة إلى أن فريق إعداد البرنامج برئاسة أحمد الهواري أعطى لها مساحة من أجل التدخل في التحضير للحلقات وطرح موضوعات وأفكار جديدة موجهة الشكر له. 

وقالت ريم البارودي : "تخوفت من الفكرة كثيرًا لأنه سبق وتم تقديم برنامج شارع النهار وهو برنامج له ثقله ومعروف في الشارع المصري". 

وعن استضافتها لحالات إنسانية ، أشارت ريم البارودي، إلى أنها تأثرت كثيرا بالحالات الإنسانية التي كانت تحاورها، مؤكدة على انها طلبت حذف لقطات من البرنامج مثل بكائها وتأثرها حتى لا يشعر البعض أنها تقدم مشهدا دراميا.

ونفت ريم البارودي عن وجود خلافات مع قناة النهار لافتة الى انها تعاقدها مازال ساريا حتى الآن 2022 .


- سبب فقدان الوزن :

وقالت ريم البارودي: "فكرة إني أتعرض لمحاربة أو هجوم لا يمكن أن أجزم بها لأنهم في الحقيقة الأقلية وأنا ابنة الوسط الفني وابنة هذا المجال ولا يوجد مؤسسات أو كيان ضدي".

وأضافت: "أنا حظي حلو في الناس اللي حوليا دايما بيوجهوني لطريق الصح واتغيرت كثيرا عن قبل في فكرة اتخاذ رد فعل إيذاء الأشخاص الذين يحاربوني ودائما أتعلم من أخطائي، وأنا لا أريد الانجراف إلى مهاترات".

وتابعت: "المواقف الصعبة والأزمات في حياتي جعلتني أكثر صبرا وحكمة وأعطتني خبرة كبيرة".

وعن فقدانها الكثير من وزنها في السنوات الأخيرة، كشفت ريم البارودي أنها تحافظ على وزنها لأنها منذ مسلسل "دلع بنات" قررت اتباع رجيم من أجل النحافة. 



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