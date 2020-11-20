حميات إمبابة: المصاب بكورونا يفرز 1000 رذاذة في الدقيقة

قال الدكتور ماهر الجارحي نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، موضحًا أن أعراض الموجة الثانية أشد من الأولى، ولكن الأعراض بشكل عام تقسم لـ خفيفة ومتوسطة وشديدة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي ، أنه في الدقيقة الواحدة يفرز المصاب بفيروس كورونا ألف رذاذة ، وبهذا يصيب عدد كبير من المواطنين، وهذا خطر.





ولفت إلى أن ارتداء الكمامة أمر مهم جدًا ويقى من الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 70%، مطالبا المواطنين حال الشعور بأى أعراض الذهاب لـ أقرب مستشفى.





وأشار إلى أن الجميع عليه الالتزام بالتعليمات لمواجهة هذه الأزمة الكبيرة.





طوَّر باحثون في جامعة (برمنجهام) البريطانية "بخاخا أنفيا" يمكن أن يوفر حماية فعالة ضد فيروس كورونا المستجد.