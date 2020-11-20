جيلي تدخل مجال السيارات الكهربائية بنسخة هجينة ومحرك Xiaoyun

أعلنت شركة صناعة السيارات الصينية " جيلي " دخولها عالم السيارات الكهربائية ، وكشفت شركةة صناعة سيارات صينية أخرى byd الستار عن سيارتها الجديد كليا باستخدام التكنولوجيا الهجينة DM ، وذلك جنبا إلى جنب مع الإعلان الرسمي عن النسخة عالية الكفاءة ، والمخصصة للسيارات الهجينة.



كما أكدت الشركة الرائدة في سيارات الطاقة الجديدة ريادة BYD ، في تقسيم التقنيات الهجينة الموصولة بالكهرباء بشكل استراتيجي بعد تحديد معايير أداء جديدة لسيارات PHEVsباستخدام تقنية DM-p.



وأفادت التقارير البريطانية في تقري له أن شركة BYD ، تواصل فتح آفاق جديدة مع DMمع إعطاء الاولوية هذه المرة لاستهلاك الوقود فائق الكفاءة



كما تم تصميم المحرك الهجين الجديد ذو الكفاءة العالية 1.5 لتر خصيصا لتقنية DM ألهجينة مع الكفاءة الحرارية للفرامل ، التي تبلغ 43٪، فإنها تقف كأعلى محرك بنزين عالي الكفاءة حراريًا في الإنتاج.



وتتوافق كفاءة استهلاك الوقود الهائلة للمحرك بسهولة مع أحدث معايير الانبعاثات الوطنية في الصين ، وذلك مع توفير تجربة قيادة سلسة وهادئة بشكل واضح .





ومن المتوقع أن تشهد الموديلات الجديدة المزودة بتقنيةDM الهجينة مجموعة واسعة من التحسينات ، بما في ذلك المزيد من التخفيضات في استهلاك الوقود ، وزيادة في التسارع .





يذكر اعلنت شركة جيلي gelly عملاق صناعة السيارات الصينية عن أرقام مبيعاتها لشهر سبتمبر 2020، واستطاعت الشركة بيع 126,365 بزيادة قدرها 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبزيادة 11٪ تقريبًا عن أغسطس 2020 .



و صرحت جيلي gelly ايضا ان إجمالي حجم المبيعات في سبتمبر 2020، كانت 6092 وحدة عبارة عن سيارات كهربائية، كما ارتفع حجم صادرات المجموعة بأكثر من الضعفين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



و كان حجم مبيعات جيلي gelly في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 875,472 سيارة، بانخفاض نسبته 9٪ تقريبًا عن نفس الفترة من العام الماضي، مما يعني أنه قد تم تحقيق 66٪ من هدف المجموعة المقترح لحجم المبيعات للعام بأكمله والبالغ 1،320،000 وحدة في عام 2020، وهو رقم جيد بالطبع نظرًا لتوقف العالم بسبب فيروس كورونا و لكن صمد العملاق الصيني بفضل تعدد و تشعب استثماراته .



جدير بالذكر ان شركة جيلي Gelly الصينية أصبحت حاليًا واحدة من أسرع الشركات نموًا في العالم، فعلى الرغم من حداثتها في الأسواق العالمية إلا أنها استطاعت أن تضع قدمها بقوة في أغلب الأسواق العالمية .



