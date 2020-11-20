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رياضة

أول رد فعل من عبد الله جمعة بعد إصابة شقيقه بفيروس كورونا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 03:13 م
صالح جمعة وعبد الله
صالح جمعة وعبد الله جمعة
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مصطفى كرم
حرص عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك، على تقديم الدعم والمساندة لشقيقه صالح جمعة المصاب بفيروس كورونا.


ونشر عبد الله جمعة عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام، صورة لـ شقيقه صالح جمعة ، وعلق عليها قائلا: "الف سلامة عليك وترجع بألف سلامة شفاك الله".

وأعلن النادي الأهلي اليوم إصابة صالح جمعة ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، ‏بعد ان أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها إيجابية العينة، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.‏

وكان صالح جمعة قد أجرى مسحة طبية أمس مع الفريق، استعدادا لمواجهة أبوقير للأسمدة ‏التي تقام مساء غد في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.‏

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة.‏

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، طالب اللاعبين بالالتزام بالتعليمات الطبية ‏والإجراءات الوقائية مع انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.‏

وطالب مدير الكرة اللاعبين بارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات واستخدام المعقمات، ‏واتباع كافة الإجراءات الاحترازية. ‏

فيما كشفت مصادر خاصة أن محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي يخضع للعزل بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقالت المصادر إن كهربا لم يشعر بأي أعراض ولكن الفحوصات أثبتت إصابته بكورونا.

وأضافت أن اللاعب كان يتدرب بشكل طبيعي ولم يغيب سوي يومين لظروف خاصة وبناء علي أذن من مدير الكرة سيد عبدالحفيظ وحين خضع للفحص العادي بالفريق جاءت النتيجة إيجابية.


وأوضحت أن موقف محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من اللحاق بمواجهة الزمالك بنهائي دوري أبطال افريقيا قائمًا بقوة.

وتابعت أن كهربا سوف يخضع لمسحة جديدة غدا السبت لتحديد موقفه النهائي بعد ان أظهرت نتائج الفحوصات الطبية إصابته بفيروس كورونا.

وكشفت المصادر الخاصة أن هناك حالة من الغضب داخل الأهلي بسبب قيام محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بتصوير برنامج تليفزيوني في بيروت وهو ما قد يكون السبب في إصابته بفيروس كورونا.


وقالت المصادر ان كهربا حصل علي إذن من الجهاز الفني بالغياب لمدة 48 ساعة وسافر الي بيروت لتصوير برنامج تليفزيوني.

أول رد فعل من عبد الله جمعة بعد إصابة شقيقه بفيروس كورونا
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