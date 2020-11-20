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حوادث

زوجة سفاح الجيزة: قاللي نازل أجيب لبن للبنت ومرجعش من 5 سنين

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 06:13 م
سفاح الجيزة
سفاح الجيزة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تواصل النيابة العامة ومباحث الجيزة التحقيقات وجمع التحريات في جرائم سفاح الجيزة بعد اعترافه بارتكاب جريمتين اخريين وارتفاع عدد ضحاياه إلي 4 قتلى صديقه و3 سيدات. 

وتوجهت إحدى زوجات المتهم الي قسم الشرطة بعد استدعائها وتبين أنها شقيقة المجني عليها الثالثة نادين التي قتلها المتهم أثناء خطبته لها والتي ما ان التقت به قالت له: "قلتلي نازل تجيب علبة لبن للبنت ومرجعتش من 5 سنين"، ولم تكن تعلم الزوجة في تلك اللحظة أن زوجها هو من قتل شقيقتها وتم الاستماع لأقوالها وطبيعة علاقتها بزوجها قبل اختفائه وتم صرفها من القسم. 

وكانت استدعت الجهات الأمنية بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية أسرة المتهم لسؤالهم حول جرائمه ومدى تواصلهم معه طوال السنوات الخمس الماضية فترة اختفائه في الإسكندرية وانتحاله صفة صديقه القتيل فحضرت والدته إلي قسم الهرم، وكشفت مصادر أمنية أن والدة السفاح ما أن رأته دخلت في حالة من البكاء الهستيري والانهيار وتحدثت للمتهم قائلة: "ضحكوا عليك يابني عملوا فيك ايه"، فيما قابلها المتهم بحالة من الهدوء التام والثبات الانفعالي الشديد ورد عليها قائلا: "اهدي بس محصلش حاجة". 

وقام سفاح الجيزة بمعاينة تصويرية للجريمة بمحل سكنه بمنطقة العصافرة بحري شرق الإسكندرية ضمن سلسلة من الجرائم التى ارتكبها بالجيزة والإسكندرية.

يذكر أن قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة، المتهم قذافي فراج، الشهير بسفاح الجيزة، المتورط في ارتكاب 4 جرائم قتل، ودفن ضحاياه، وانتحال صفة، وتزوير، ونصب، إلى الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، للإرشاد عن جثة الفتاة التي قتلها، ودفن جثتها بمخزن خاص به، بمنطقة العصافرة، إجراء معاينة تصويرية يوضح خلالها كيفية ارتكابه الجريمة.

وأعد رجال المباحث بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية كردونا أمنيا بمحيط المخزن الذى شهد الجريمة، وسط إجراءات أمنية مشددة، ومن المنتظر إعادة المتهم إلى قسم شرطة الهرم، عقب الانتهاء من استخراج الجثة، وإجراء المعاينة التصويرية. 

وكشفت تحريات قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مدير قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مباحث الجيزة التفاصيل الكاملة للجريمتين اللتين اعترف بهما سفاح بولاق الدكرور، حيث تبين من التحريات أن المتهم قذافي. ف. ع 49 سنة مالك مكتبة مقيم المريوطية المودع بسجن الاستئناف على ذمة قضية جنح قسم سيدي جابر بالإسكندرية "سرقة" لتنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنة والذي سبق واعترف بقتل صديقه المهندس رضا عبد اللطيف 49 سنة وانتحال اسمه وكذا قتل زوجته 34 سنة ربة منزل" ودفن جثتيهما منذ 5 سنوات بشقة بدائرة قسم بولاق الدكرور اعترف بارتكاب جريمتي قتل أخريين.
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