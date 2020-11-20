زوجة سفاح الجيزة: قاللي نازل أجيب لبن للبنت ومرجعش من 5 سنين

وقام سفاح الجيزة بمعاينة تصويرية للجريمة بمحل سكنه بمنطقة العصافرة بحري شرق الإسكندرية ضمن سلسلة من الجرائم التى ارتكبها بالجيزة والإسكندرية.





يذكر أن قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة، المتهم قذافي فراج، الشهير بسفاح الجيزة، المتورط في ارتكاب 4 جرائم قتل، ودفن ضحاياه، وانتحال صفة، وتزوير، ونصب، إلى الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، للإرشاد عن جثة الفتاة التي قتلها، ودفن جثتها بمخزن خاص به، بمنطقة العصافرة، إجراء معاينة تصويرية يوضح خلالها كيفية ارتكابه الجريمة.





وأعد رجال المباحث بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية كردونا أمنيا بمحيط المخزن الذى شهد الجريمة، وسط إجراءات أمنية مشددة، ومن المنتظر إعادة المتهم إلى قسم شرطة الهرم، عقب الانتهاء من استخراج الجثة، وإجراء المعاينة التصويرية.



