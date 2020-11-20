السكة الحديد: لا مساس بأسعار تذاكر نقل الركاب.. فيديو

والتقى المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، فى 11 نوفمبر الماضى بـ اندراش كوفاج، سفير المجر بالقاهرة والوفد المصاحب له، ورئيس شركة ترانسماش هولدنج المجرية.





واستهل رئيس الهيئة اللقاء بتوجيه الشكر لـ بيتر كيفيك، سفير دولة المجر السابق، مثمنًا دوره ومعربًا عن عظيم شكره لسابق اسهاماته من خلال لقاءات تمت وكانت لها مردودها الإيجابي في ملف التعاون المشترك في مجال السكك الحديدية.





وأثناء اللقاء، أعرب المهندس اشرف رسلان عن تقدير الهيئة لإستثمارات الجانب المجري في مصر والتي ستساهم بشكل كبير من خلالها في دعم مرفق السكة الحديد بشكل محوري، وتطرق رئيس الهيئة لمناقشة ما تم الاتفاق عليه بالأمس أثناء لقاءه بممثلي شركة ترانسماش هولدنج وما أسفرت عنه المناقشات بشأن جدول التوريد ونهو أي مشاكل من شأنها التأثير على معدلات التوريد وعلى تشغيل العربات بالكفاءة المطلوبة.





وفي هذا الجانب، أفاد لوراند طماش رئيس شركة ترانسماش هولدنج المجرية، بأن الدفعة الاولي من العربات التي يتم تصنيعها ضمن عقد ١٣٠٠ عربة ستصل اول ٤ عربات منها بداية يناير ٢٠٢١.





كما اتفق الطرفان على توسيع نطاق التعاون المشترك والتصنيع المحلي، واهتمام الشركات المجرية المشاركة في مشروعات السكة الحديد، الأمر الذي من شأنه نقل الخبرة المجرية للتصنيع المحلي في مصر من خلال المساهمة في انشاء مصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية NERIC، وعرض رئيس الهيئة على الجانب المجري دراسة المشاركة في عقد الصيانة المقدم من شركة ترانسماش الروسية للاستفادة من الخبرات المجرية في هذا المجال، ولتوسيع نطاق التعاون بين الجانبين وجّه رئيس الهيئة بإخطار سفارة المجر بالقاهرة بالمناقصات الخارجية التي تكون بصدد طرحها الهيئة لإمكان الاستفادة من عروض الشركات المجرية وذلك طبقًا للإجراءات القانونية المتبعة.





وفي نهاية اللقاء، ومن جانبهم، أعرب السفير المجري و الحضور عن اعتزازهم وتقديرهم بمقابلة المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، مؤكدين على ان مصر كانت وستظل شريكًا استراتيجيًا لدولة المجر، مشيدين بما حققته مصر من تطوّر لافت في مجال السكك الحديدية، وكذلك في مستوى البنية التحتية للدولة بوجه عام ولقطاع النقل بوجه خاص.





وتأكيدًا للتعاون المثمر بين البلدين، وفي اطار المنحة المقدمة سنويًا من دولة المجر لعدد 100 دارس مصري، تم الاتفاق في وقت سابق بين وزير النقل المصري و وزير الخارجية المجري على الاستفادة من الخبرات المجرية في مجال الدراسة من خلال ارسال خمسة طلاب مصريين من المعهد الفني للسكك الحديدية للحصول على درجة الماجستير في علوم السكك الحديدية من دولة المجر.