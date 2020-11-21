أفضل 10 ألعاب على بلاي ستيشن 5.. الرجل العنكبوت أبرزها

طرحت شركة سوني ، الإصدار الجديد من منصة ألعاب الفيديو الشهيرة بلاي ستيشن 5 PlayStation 5 للبيع في الأسواق في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد إطلاقه رسميا في عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وعدد من دول أوروبا وآسيا، إلا أن تم إصداره أمس الخميس رسميا في جميع دول العالم.





ويبلغ سعر بلاى ستيشن 5 PlayStation 5 ، حوالى 500 دولار أمريكي (أي ما يعادل 8000 جنيها مصريا)، ويأتي بمعالج سريع جدا وممتاز للألعاب من نوع AMD Zen 2 ثمانى النواة بقوة 3.5 جيجاهرتز، بالإضافة إلى ذاكرة داخلية سعة 825 جيجابايت من نوع SSD مما يعطي للجهاز سرعة فائقة، ومعالج رسوميات AMD RDNA 2 بقوة 2.23 جيجاهرتز.









وكما يحتوي جهاز PlayStation 5 على ذاكرة وصول عشوائي رام حجم 16 جيجابايات من نوع GDDR6 SDRAM، ويدعم جهاز الألعاب بلاي ستيشن 5 أكثر من 4000 لعبة فيديو بما فيها كل الألعاب الخاصة بجهاز PlayStation 4، وفيما يلي نستعرض إليك أفضل 10 ألعاب على بلاي ستيشن 5، وفقا لما ذكره موقع "ign":





العاب بلاي ستيشن 5 PS5





1. الرجل العنكبوت Miles Morales :





على الرغم من أنها ليست سلسلة ألعاب كاملة، إلا أن هذه اللعبة مميزة حيث تدور أحداثها حول إرسال "بيتر باركر"- صاحب شخصية الرجل العنكبوت- في إجازة ويترك نيويورك في رعاية تلميذه مايلز موراليس، واذي يحظي بعدد من قوى سبايدر مان أكثر من بيتر باركر، تاريخ إصدار اللعة: 12 نوفمبر 2020، ت تطويرها بواسطة شركة Insomniac Games.









2. Demon’s Souls:





هي ليست مجرد إعادة إنتاج متوقعة للعبة محبوبة ومميزة، ولكنها أول عرض رئيسي يقدمه الجيل الجديد من وحدة التحكم الرئيسي للألعاب، كما تمثل اللعبة واحدة من أعمق وأغنى التجارب وأكثرها تحديا على وحدة التحكم، تاريخ إصدار اللعبة: 12 نوفمبر 2020، وتم تطويها بواسطة Bluepoint Games





3. Assassin’s Creed Valhalla:





تركز قصة اللعبة المتطورة حول توسع الفايكنج في إنجلترا خلال القرن التاسع، ويمكنك من خلالها بناء مستوطنتك الإسكندنافية الناشئة، واكتشاف معدات فريدة وقدرات قوية، مع مناظر طبيعة تشمل الجبال الجليدية في النرويج والأنهار المنحنية في إنجلترا بدقة 4K المذهلة، تم تطوير اللعبة بواسطة Ubisoft Montreal.





4. Astro’s Playroom:





تم تصميم هذه اللعبة لإظهار قدرات وحدة التحكم اللمسية DualSense، المرافقة لجهاز بلاي ستيشن 5، هي لعبة رائعة بحد ذاتها مع مجموعة مبهجة من العوالم لاستكشافها ستجعلك منصة اللعب القوية والألغاز البيئية الممتعة ومجموعة المقتنيات الجذابة.









5. الرجل العنكبوت Remastered:





كان الإصدار السابق من لعبة الرجل العنكبوت Marvel، واحدة من أفضل ألعاب الأبطال الخارقين على الإطلاق، لكن نسخة Remastered على بلاي ستيشن 5 رفعتها إلى مستوى جديد، بتحديثات مرئية جذابة وترقيات الرسوم المتحركة للوجه ودقة 4K ودعم HDR، كما تم إضافة تحسينات على شخصية سبايدي ومنح خيارات جديدة.





6. Bugsnax:





واصل مطور اللعبة خطته في بناء عالم من الألغاز البيئية القائمة على المخلوقات حيث يمكنك استكشاف جزيرة غامضة والتعرض لمغامرة رائعة مليئة بالتقلبات والانعطافات المشؤومة.





7. The Pathless





هي لعبة فيديو حركة بسيطة من نوع الأكشن والمغامرات يمكنك الجري والقفز و التزحلق في عالم رائع مفتوح عبر الغابات والهضاب الصخرية والجبال المغطاة بالثلوج، بالإضافة إلى وجود مجموعة من الألغاز الذكية والمعارك ما يجعلها واحدة من أكثر الألعاب إثارة على بلاي ستيش 5.





8. Sackboy:





تأتي هذه اللعبة بتصميم ممتع وساحر وتتميز بمغامرة مبهجة يمكن لعبها منفردا أو ضمن مجموعة، وتحتوي على متعة بصرية حيث تتألق الأقمشة والإكسسوارات المختلفة على كل قطعة من قطع الأزياء القابلة للتخصيص الخاصة به بفضل القدرة الرسومية المحسّنة للنظام الجديد.









9. God of War:





تأتي هذه اللعبة المعاد تصميمها بتأثيرات جديدة على بلاي ستيشن 5، وأداء أكثر متعة مما كانت عليه بالفعل، وفي حال نجاح هذه النسخة فإنه من المتوقع أن يتم إصدار أكثر من سلسلة.





10. Ghost of Tsushima:





هي لعبة فيديو من نوع الأكشن والمغامرات تدور اللعبة حول آخر ساموراي على جزيرة تسوشيما خلال الغزو المغولي لليابان، وتحتوي اللعبة على ترجمة عربية للقوائم والحوار.