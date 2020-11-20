مصرع شقيقتين في انهيار منزل ببني سويف

لقيت شقيقتان مصرعهما وأصيب 3 آخرين من أفراد عائلهما بعد انهيار منزلهم بعزبة بلبل في مدينة بنى سويف





وانتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث الإسعاف لنقل جثته الشقيقتين والمصابين للمستشفى التخصصى العام سابقا، كما انتقل اللواء وليد البيلى رئيس مدينة بنى سويف ونواب المحافظ للمنزل المنهار .





تلقى اللواء محمد مراد مساعد الوزير مدير امن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانهيار منزل على سكانه اثناء تواجدهم بداخله وتبين مصرع كل من فرحة صبرى اإراهيم وشقيقتها حبيبة إثر سقوط سقف خشب الدور الرابع عليهما كما أصيب 3 آخرين من أفراد العائلة.





اقرأ أيضا :





كما تبين من المعاينة المبدئية انهيار المنزل بسبب قيام اصحابه بوضع أسقف خشبية للدور الرابع، فسقطت على الدور الثالث أثناء تواجد سكانه تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





الجمعة تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية ووقوع حالة وفاة وإصابات تم نقلهم للمستشفى الجامعى. كانت محافظة بني سويف قد شهدت اليوم





ولقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية على طريق كورنيش النيل بمدينة بنى سويف .





وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بوقوع حادث مروري على طريق كورنيش النيل بمدينة بنى سويف ،وعلى الفور دفع مرفق اسعاف بنى سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ .





واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى محمد .ر.ع 19 سنة مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وعبدالله .و .ف 16 سنة مصاب جرح قطعى بالرأس وكدمات وسحجات بالجسم.





كما نقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف محمد حسام جثة هامدة إلى مشرحة المستشفى الجامعى



