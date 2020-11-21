بالدليل.. الأعلى للآثار: الشائعات حول طول المصريين القدماء غير صحيح.. فيديو

على الخريطة السياحية الكبيرة، كما أن ما ييمز هذا الكشف كم الأعداد المكتشفة من التوابيت وأيضا النقوش المتواجدة عليها والتي مازالت محتفظة بألوانها.

في إنجاز أثري ضخم، اكتشف الخبراء حوالي 100 تابوت في مقبرة أثرية بمنطقة سقارة، حيث وصف الدكتور خالد العناني وزير السياحة الاكتشاف بأنه "كنز".





ووفقا لتصريحات الحكومة، أول أمس السبت، فإن علماء الآثار اكتشفوا كنزًا دفينًا يضم نحو 100 تابوتًا سليمًا يعود تاريخه إلى أكثر من 2500 عام، حيث قال مسؤولون إن اكتشاف التوابيت الخشبية المغلقة في مقبرة سقارة كان أكبر اكتشاف من نوعه هذا العام.





كما قال الخبراء الذين عملوا في الحفريات إنهم ينتمون إلى كبار المسؤولين في العصر المتأخر والعصر البطلمي في مصر القديمة، حيث كشف أحد التوابيت عن مومياء ملفوفة في كفن دفن مزين برسومات هيروغليفية زاهية الألوان.





كانت سقارة مقبرة نشطة لأكثر من 3000 عام وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، حيث عثر علماء الآثار في المنطقة على 59 تابوتًا خشبيًا محفوظًا ومغلقًا جيدًا منذ ما يزيد قليلًا عن شهر واحد.





في سياق متصل، قال وزير الآثار والسياحة خالد العناني في مراسم الكشف عن سقارة "لم تكشف سقارة بعد عن كل محتوياتها.. إنها كنز.. الحفريات لا تزال جارية.. عندما نفرغ قبرًا من توابيت، نجد مدخلًا إلى آخر".





ونوه إلى أنه تم اكتشاف أكثر من 40 تمثالًا للآلهة القديمة وأقنعة جنائزية، حيث حفر الخبراء، الشهر الماضي، ما يقرب من 60 تابوتًا من هذا النوع في نفس الموقع.





وعثر في المقبرة على تمثالين خشبيين آخرين لقاض قديم من الأسرة السادسة، بحسب مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الذي أكد أن علماء الآثار يأملون أيضًا في العثور على ورشة عمل قديمة لتصنيع توابيت خشبية للمومياوات قريبًا.





وسيتم عرض جمع هذه الاكتشافات في العديد من المتاحف في جميع أنحاء مصر بما في ذلك المتحف المصري الكبير الذي لم يتم افتتاحه بعد في هضبة الجيزة.





ويأمل الوزراء أن يساعد هذا الاكتشاف في تعزيز السياحة التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا العالمي وعواقب انتفاضة 2011.

وأضاف "بدران" خلال حواره ببرنامج "خبر اليوم" المذاع على قناة "أون أي"، هذه الاكتشافات سيتم توزيعها على مختلف المتاحف، معقبا: كل ما سيتم إكتشافه سيضع في المتاحف وليس بالمخازن، وذلك وفقا لأوامر وزير السياحة، مشيرا إلى أن هذه فرصة جيدة للسائح.وأوضح، لأول مرة يتم افتتاح مومياء على الهواء خلال الاكتشافات السابقة، معقبا: خلال افتتاح المومياء والكشف عنها بـ أشعة "x ray"، مشيرا إلى أنه من خلال الأشعة استطعنا أن نتعرف على عمر المومياء وطولها.وتابع: دائما ما كنا نقول ان المصريين القدماء عمالقة، ولكن بعد الكشف عن المومياء وجدنا ان طولها يتراوح بين 165 إلى 175 سم، مشيرا إلى أن سقارة أكبر جزء من الجبانة المنفية.وأشار إلى أن منطقة سقارة تضم أكثر من 13 هرما، كما انها تحتوي على أول عمل حجري وهو هرم زوسر، مشددا على أن البعثة التي تعمل على اكتشافات سقارة الآن بعثة مصرية خالصة.واستكمل: متحف شرم الشيخ العالمي يضم قطع أثرية يتم عرضها لاول مرة، معقبا: الاكتشافات الأثرية تخضع لبعض الخطوات قبل إخراجها من البئر المكتشف.وشدد على أن سيتم التحضير لموكب ضخم لنقل 21 مومياء من المتحف المصري بالتحرير لمتحف الحضارة.