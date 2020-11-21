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رياضة

محمد طلبة : سمر حمزة لم تعتزل المصارعة وتحترم قرارات اللجنة الأولمبية

السبت 21/نوفمبر/2020 - 03:58 ص
سمر حمزة
سمر حمزة
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محمد رشاد
نفى محمد طلبة مدرب اللاعبة سمر حمزة بطلة مصر في المصارعة الانباء التى تشير الى اعتزالها المصارعة بعد ان كتبت على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك "شكرا رياضة لحد كده"

واشار طلبة ان ماكتبته سمر حمزة لا يمت بأى صلة القرارت التى صدرت من اللجنة الاوليمبية اليوم مضيفا بأن ماكتبته سمر ليس له علاقة بإعتزالها المصارعة وان اللاعبة تكن لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وللجنة الاولمبية برئاسة المهندس هشام حطب كل الاحترام والتقدير واحتواءهم للازمة سريعا مؤكدا ان ماكتبته سمر على صفحتها الشخصية بسبب غضبها الشديد مما حدث من مدرب منتخب مصر للسيدات ممدوح فرج .

واضاف طلبة ان سمر حمزة مستمرة فى تدريباتها بعد توفير روابط الرياضية المسوق والوكيل الحصرى لللاعبة فندق لاقامة اللاعبة بالاسكندرية واستكمال تدريباتها مضيفا ان سمر بأذن الله ستحرز ميدالية في طوكيو.

وكانت اللجنة الاولمبية قد اتخذت عدة قرارات بحق اطراف ازمة خناقة المصارعة باللجنة الاولمبية بايقاف ممدوح فرج عامين وتغريمه 30 الف جنية وقف اللاعب احمد ممدوح فرج لاعب المصارعة عام وتغريمة 20 الف جنية وشطب اللاعب اسلام ممدوح فرج من سجلات اتحاد المصارعة وتغريم سمر حمزة 50 الف جنية.

اعتمد مجلس ادارة اللجنة الاولمبية برئاسة المهندس هشام حطب مذكرة لجنة القيم باللجنة الاولمبية حول واقعة وأحداث المصارعة بالمركز الأولمبي بالمعادي ، وما ورد فيها من توصيات وعقوبات وهي .. 

تغريم اللاعبة سمر حمزه ٥٠ ألف جنيه لما نسب إليها من اتهامات 
ايقاف ممدوح فرج مدرب المصارعة النسائية لمدة عامين وتغريمه ٣٠ ألف جنيه 
إيقاف أحمد ممدوح فرج لمدة عام وتغريمه ٢٠ ألف جنيه 
شطب اللاعب إسلام ممدوح فرج من سجلات اتحاد المصارعة 
توجيه اللوم لمجلس ادارة اتحاد المصارعة لما لقيته لجنة التحقيقات من تقصير واضح منه تجاه المعسكر وعناصره المختلفة 

وزاد مجلس ادارة اللجنة الاولمبية على مذكرة لجنة القيم ، بتوجيه إنذار أخير لمجلس إدارة اتحاد المصارعة لتكرار وقائع الخروج عن النص والمواجهات .. 

وكانت اللجنة الاولمبية برئاسة المهندس هشام حطب تحركت بعد ساعات من الواقعة ، وعقدت جلسة مع أطراف الواقعة في اليوم التالي بحضور ممثلي وزارة الشباب والرياضة وجميع أطراف الأحداث .. وأحال الأمر إلى لجنة القيم برئاسة المهندس ياسر إدريس ، بعد ايقاف جميع المتورطين لحين انتهاء التحقيقات
وتولى قاضي التحقيقات المستشار أحمد حافظ التحقيق مع الجميع ، لتنتهي لجنة القيم إلى توصياتها ، ثم اعتماد مجلس الأولمبية لها بعد دعمها بإنذار اتحاد المصارعة .
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