محمد طلبة : سمر حمزة لم تعتزل المصارعة وتحترم قرارات اللجنة الأولمبية

نفى محمد طلبة مدرب اللاعبة سمر حمزة بطلة مصر في المصارعة الانباء التى تشير الى اعتزالها المصارعة بعد ان كتبت على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك "شكرا رياضة لحد كده"
واشار طلبة ان ماكتبته سمر حمزة لا يمت بأى صلة القرارت التى صدرت من اللجنة الاوليمبية اليوم مضيفا بأن ماكتبته سمر ليس له علاقة بإعتزالها المصارعة وان اللاعبة تكن لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وللجنة الاولمبية برئاسة المهندس هشام حطب كل الاحترام والتقدير واحتواءهم للازمة سريعا مؤكدا ان ماكتبته سمر على صفحتها الشخصية بسبب غضبها الشديد مما حدث من مدرب منتخب مصر للسيدات ممدوح فرج .
واضاف طلبة ان سمر حمزة مستمرة فى تدريباتها بعد توفير روابط الرياضية المسوق والوكيل الحصرى لللاعبة فندق لاقامة اللاعبة بالاسكندرية واستكمال تدريباتها مضيفا ان سمر بأذن الله ستحرز ميدالية في طوكيو.
وكانت اللجنة الاولمبية قد اتخذت عدة قرارات بحق اطراف ازمة خناقة المصارعة باللجنة الاولمبية بايقاف ممدوح فرج عامين وتغريمه 30 الف جنية وقف اللاعب احمد ممدوح فرج لاعب المصارعة عام وتغريمة 20 الف جنية وشطب اللاعب اسلام ممدوح فرج من سجلات اتحاد المصارعة وتغريم سمر حمزة 50 الف جنية.
اعتمد مجلس ادارة اللجنة الاولمبية برئاسة المهندس هشام حطب مذكرة لجنة القيم باللجنة الاولمبية حول واقعة وأحداث المصارعة بالمركز الأولمبي بالمعادي ، وما ورد فيها من توصيات وعقوبات وهي ..
تغريم اللاعبة سمر حمزه ٥٠ ألف جنيه لما نسب إليها من اتهامات
ايقاف ممدوح فرج مدرب المصارعة النسائية لمدة عامين وتغريمه ٣٠ ألف جنيه
إيقاف أحمد ممدوح فرج لمدة عام وتغريمه ٢٠ ألف جنيه
شطب اللاعب إسلام ممدوح فرج من سجلات اتحاد المصارعة
توجيه اللوم لمجلس ادارة اتحاد المصارعة لما لقيته لجنة التحقيقات من تقصير واضح منه تجاه المعسكر وعناصره المختلفة
وزاد مجلس ادارة اللجنة الاولمبية على مذكرة لجنة القيم ، بتوجيه إنذار أخير لمجلس إدارة اتحاد المصارعة لتكرار وقائع الخروج عن النص والمواجهات ..
وكانت اللجنة الاولمبية برئاسة المهندس هشام حطب تحركت بعد ساعات من الواقعة ، وعقدت جلسة مع أطراف الواقعة في اليوم التالي بحضور ممثلي وزارة الشباب والرياضة وجميع أطراف الأحداث .. وأحال الأمر إلى لجنة القيم برئاسة المهندس ياسر إدريس ، بعد ايقاف جميع المتورطين لحين انتهاء التحقيقات
وتولى قاضي التحقيقات المستشار أحمد حافظ التحقيق مع الجميع ، لتنتهي لجنة القيم إلى توصياتها ، ثم اعتماد مجلس الأولمبية لها بعد دعمها بإنذار اتحاد المصارعة .