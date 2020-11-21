التضامن: برنامج فرصة يوفر وظائف مناسبة للفئات الأكثر احتياجا.. فيديو

قال الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزير التضامن للتمكين الاقتصادي، إن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت برنامج فرصة، لتمكين الأفراد المهمشين في بعض المحافظات، الذين لديهم صعوبة في دخول سوق العمل، والحصول على وظيفة، أو العمل من المنزل مع امتلاكهم أداة تدعم قدرتهم على الإنتاج، حتى يستطيعوا أن يحصل على دخل شهري، ليعيشوا حياة كريمة مستقلة بعيدا عن المعونات الاجتماعية، وأيضا الحياة التي يوجد بها اتكالية على المساعدات والاعتماد على جهات أخرى في الحصول على مساعدات مادية وغيرها.



وأضاف عاطف الشبراوي، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية" دي إم سي"، أن برنامج فرصة يساعد على إتاحة عدد من الخدمات جميعها تركز على كيفية دخول الأفراد لسوق العمل، منوها إلى أن أحد أدوات برنامج فرصة هي إقامة وحدات إنتاجية تقوم على التدريب والتوظيف داخل وحدات التضامن، حيث إنها تقوم بالبحث عن الشواغر في القطاعات الإنتاجية والصناعية التي توجد في المحافظة، متابعا أنه تم افتتاح منها حوالى 6 محافظات، ثم يتم عرضها على المستفيدين أو القادرين على العمل في متلقى المساعدات مع تدريبهم الجيد.



وأشار "الشبراوي"، إلى أنه يتم تدريب متلقى المساعدات في المهارات التوظيفية في سوق العمل، مع توظيفهم ومتابعتهم لمدة 6 أشهر في الوظائف الجديدة، ومن ثم يتم البحث في توفير أدوات إنتاج خاصة بهم، بشرط تكون لها فرص كبيرة في النجاح، حتى تستطيع أن توفر لهم دخل شهري ومستدام.



وأوضح مستشار وزير التضامن للتمكين الاقتصادي، أن برنامج فرصة يعمل حاليا في 8 محافظات بالتعاون مع البنك الدولي، مشيرا إلى أنه تم عمل بحث على المجالات التي سوف يعمل عليها البرنامج بحيث يكون بها قيمة مضافة مرتفعة إضافة إلى عائد شهري مستقر ومرتفع.



وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن خدماتها للمواطنين، برنامج "فرصة" لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وغير القادرة على العمل، لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الوظائف اللائقة المناسبة لهم.



ويهدف البرنامج إلى إحداث زيادة ملحوظة في دخل الأسر المستهدفة، من خلال التمكين الاقتصادي، لمستقبل أفضل مشمول بكرامة العمل في وظيفة بدلًا من الاعتماد على المساعدات الاجتماعية.

