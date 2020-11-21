أخبار الفن.. الجمهور يشيد بموقف ياسمين صبري مع سيدة المطر.. فنان شهير وراء تسريب زيارة ليلى مراد لإسرائيل

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:
أشاد الجمهور عبر جميع وسائل السوشيال ميديا، بموقف الفنانة ياسمين صبري مع سيدة المطر، وتلقت ياسمين العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية بعد استقبالها لها خلال الساعات القليلة الماضية.
تعود الفنانة نشوى مصطفى اليوم، لتقديم برنامجها "بنت البلد" على قناة "المحور" بعد الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها بإصابتها بفيروس كورونا.
تصدر الفنان أحمد حاتم مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عند نشره صورا له بعد حلق لحيته بعد سنوات طويلة من ظهوره على الشاشة باللحية.
أحيا الفنان تامر حسني، حفلا غنائيا ضخما مساء أمس، الجمعة، في "Zed park" بمنطقة الشيخ زايد، وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا جدًا من جميع الأعمار.
داخل لوكيشن فيلم "ليلى بنت الفقراء" توهج حبهما ليعلنا نبأ زواجهما تزامنًا مع آخر مشاهد الفيلم وهو مشهد الزفة، لتجتمع ليلى مراد وأنور وجدي تحت سقف واحد في عام 1945، ولكن بعد 7 سنوات تأزمت علاقاتهما لتنتهي بالطلاق ولم يتبق لـ ليلى مراد من الحب إلا اتهامات بخيانة البلاد.
شارك النجم "ماجد المصري" صورة تجمعه بزوجته "رانيا أبو النصر" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مطمئنا جمهوره عن حالة زوجته بعد أن أعلن سابقا إصابتها بفيروس كورونا.
شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها ومتابعيها فيديو جديدا لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
طرح أبو أغنيته الجديدة "هتيجي"، التى تمثل حالة من الرومانسية الرقيقة، البسيطة والمبهجة، وبها دعوة لإعلان الحب دون تردد، وتقريب المسافات، وتوضيح المشاعر، والبعد عن الغموض والمجافاة.