بسبب أجرة اليومية.. تحريات حرق نقاش الجيزة حيا: مساعد له ألقى عليه تنر وهو ممسك بـ سيجارة

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، برئاسة اللواء محمود السبيلي، مدير مباحث الجيزة، تفاصيل قتل شاب لآخر حرقا خلال مشاجرة بمنطقة كرداسة.









وتبين من التحريات، أن المشاجرة نشبت بين المجنى عليه، نقاش، وعامل يعمل معه باليومية، على أجرته خلال أيام سابقة.









وكشفت التحريات أن المتهم توجه إلى المجنى عليه وطالبه بأجرته "يومية الشغل"، إلا أن الخلافات نشبت بينهما فقام المتهم بإلقاء زجاجة تنر تستخدم في مواد الطلاء "عملهم"، على جسد المجنى عليه.









وأضافت التحريات، أنه في هذه الأثناء كان المجنى عليه ممسكا بسيجارة مشتعلة، مما أدى إلى انتشار النيران سريعا فى ملابسه وجسده، وإصابته بحروق متفرقة، أودت بحياته.









البداية ببلاغ تلقته شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة بين شابين في كرداسة وسقوط أحدهما جثة هامدة محروقا، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث كلشف ملابسات الواقعة.









وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة شاب وبها آثار حروق، وكشفت التحريات الأولية أن خلافات نشبت بين المجنى عليه وشاب آخر، وقام الأخير على أثرها بإلقاء زجاجة مولوتوف على المجنى عليه أصابته بحروق متفرقة، مما نتج عنها وفاته.









وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.









وشهد قطاع أمن الجيزة، في ذات الوقت، مصرع شاب مصرعه إثر تعرضه لجرعة مخدرات زائدة بمنطقة بولاق الدكرور.









تلقت إدارة شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا بالعثور على جثة شاب في نهاية العقد الثالث من عمره ملقى فى وسط الشارع، وعلى الفور وجه مدير مباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الحادث.









وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره، بدون إصابات ظاهرية، وتم إحضار سيارة إسعاف لنقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.









وباشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها بإشراف اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، وبقيادة العميد طارق حمزة، مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، حيث تبين أن الشاب اعتاد على تناول المواد المخدرة.









وورد تقرير الصحة الذي أثبت وفاة الشاب عقب تعرضه لجرعة زائدة من المواد المخدرة، وتم تحرير المحضر اللازم وعرضه على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات.









كما تلقت شرطة النجدة، بلاغا أفاد بوقوع مشاجرة بين شخصين وسقوط أحدهما قتيلا فى وسط الشارع بمنطقة إمبابة، وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة مالك محل جثة هامدة، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة بمنطقة الصدر، وشكل اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، فريق بحث بقيادة العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع الشمال لكشف الملابسات.









التحريات الأولية التى أشرف عليها العقيد أحمد الوليلي، مفتش قطاع الشمال، كشفت أن وراء ارتكاب الواقعة سائق في العقد الثالث من عمره، وقعت بينه وبين المجنى عليه مشاجرة سدد له على أثرها طعنة أودت بحياته.









وعقب تقنين الإجراءات، نجحت فرق المباحث برئاسة المقدم مؤمن فرج، رئيس مباحث إمبابة، في ضبط المتهم وأداة الجريمة.









وبمواجهته أقر بارتكابه الجريمة، وذلك على أثر معرفته بقيام المجنى عليه بإبلاغ الشرطة عنه لبيعه المواد المخدرة في المنطقة ذاتها، فقام بتوعده ثم نفذ جريمته.









في سياق متصل، بدائرة إمبابة أيضا، تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف ملابسات لغز العثور على جثة سيدة ستينية مقتولة بعدة طعنات داخل منزلها بمنطقة إمبابة.









الواقعة بدأت ببلاغ تلقته شرطة النجدة من أبناء المجنى عليها، أفاد بأنهم عقب الانتهاء من أداء شعائر صلاة الجمعة توجهوا لزيارة والدتهم التى تعيش بمفردها فى شقة بأحد ضواحي منطقة إمبابة، إلا أنهم عثروا عليها مقتولة ومسجاة على الأرض داخل الشقة.









وبالانتقال والمعاينة تبين العثور على جثة سيدة فى العقد السادس من عمرها، وبها عدة طعنات متفرقة بأنحاء الجسم، كما تبين سلامة النوافذ والأبواب.









ورجحت المعاينة الأولية للحادث أن الدافع الرئيسي وراء ارتكاب الجريمة هو سرقة الشقة كون السيدة تقطن بمفردها بداخلها.









وتباشر فرق المباحث عملها، حيث يتم تفريغ كل كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط شقة المجنى عليها، والاستماع للشهود من جيرانها حول المشاهدة الأخيرة لها، أو المترددين عليها.