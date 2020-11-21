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تعليم

عميد تربية نوعية عين شمس: إعلان جداول الميدتيرم وامتحانات نهاية التيرم قريبا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:01 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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قال الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس إن الكلية تستعد لبداية امتحانات "الميدتيرم" بعد تحديد موعدها وإعلانه، مؤكدًا علي اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا للمحافظة علي صحة الطلاب.

وأضاف "السيد " في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد "أن الجامعة أعلنت جدول امتحانات الميدتيرم وأمتحانات التيرم النهائية وسيتم اعلانها قريبا، لافتًا الى انه لايوجد أمتحانات ميدتيرم لبرنامج الساعات المعتمدة.

وأكد عميد تربية النوعية بعين شمس أنه إلي الآن لم نكتشف اي حالات أشتباة بفيروس كورونا بين الطلاب، مشيرًا الى توفير وحدات رعاية طبية للطلاب لاى طالب يشعر بالتعب اثناء اليوم الدراسي.

جدير بالذكر أن الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس قال أن بداية الدراسة بالعام الجديد 2020 /2021 السبت 16 /10 بالحرم الجامعي.

وذلك باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية للحفاظ على صحة الطلاب ضد فيروس كورونا.

وأوضح " أسامة"  في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الجامعة قد وفرت بوابات تعقيم المداخل الرئيسة للكلية وأجهزة قياس درجات الحرارة للطلاب، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتبعها إدارة الجامعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد "السيد" أنه في حالة الاشتباه بإصابة أي طالب يتم تحويله على الفور للعيادة الطبية واتخاذ الإجراءات اللازمة من التحاليل وغيرها 

ويمنع الطالب من دخول المحاضرات إلى أن تثبت سلمية نتائج التحاليل، مؤكدا تقسيم طلاب الفرقة الواحدة الى أربعة مجموعات على أن يحضر 70 طالبا فقط بقاعات التدريس.

وكان قد قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ان الجامعة  تحرص على تحفيز أعضاء هيئة التدريس بها والهيئة المعاونة لتحقيق أعلى معدلات للنشر الدولى للأبحاث، من خلال زيادة مكافآت النشر الدولى و التدريب المستمر وتوفير الدورات العلمية لتعريف الباحثين بآلية النشر الدولي.


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وأوضح المتيني خلال تصريحاته لصدي البلد أن جامعة عين شمس حققت في السنوات القليلة الماضية تقدمًا ملحوظًا فى كافة التصنيفات الدولية وهو ما يدعم تواجدها البحثى والأكاديمى بين أفضل جامعات العالم مؤكدا الداعم الدائم من الدولة المصرية بقيادتها الرشيدة .


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وأكد رئيس جامعة عين شمس ان الجامعة احتلت للعام الثانى على التوالى المركز الأول  بين الجامعات  المصرية فى تصنيف Nature index 2020 وهذا يعكس ويؤكد كفاءة وجودة المنهجية التي تتخذها الجامعة فى هذا الصدد، لافتًا ان الجامعة تنفق نحو 200 مليون جنيه سنويا للبنية التحتية لرفع مستوى التعليم بالاضافة الي الانفاق في البحث العلمي والبعثات الخارجية.

وأشار الدكتور محمود الي ان سوف تحول الامتحانات التحريرية الي الكترونية العام الجديد منوها ان كلية الطب امتحانات الكترونية ونسعي الي تحويل كافة الكليات الي الكترونية.
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