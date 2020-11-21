أكبر صومعة تخزين بالعالم.. الاستثمار: بدء إنتاج "القناة للسكر" الربع الأول من 2021.. نواب: يساهم فى زيادة صادرتنا.. ويساعد فى تغيير التركيبة الزراعية فى مصر

رئيس موازنة البرلمان:

إنشاء مشروع شركة "القناة للسكر" يسهم في سد احتياجات السوق المحلي





برلمانى:

مشروع شركة "القناة للسكر" يسهم فى تشغيل الأيدى العاملة وتوليد صناعات أخرى





نائب :

إنشاء مشروع "القناة للسكر" يساهم فى تنوع إنتاجنا المحلى





أشاد عدد من النواب بمشروع شركة "القناة للسكر" لإنتاج السكر الأبيض من البنجر، بمحافظة المنيا ، حيث أكدوا أن إنشاء هذا المشروع يساهم فى سد احتياجات السوق المحلى من السكر ، كما أنه يساهم فى تصديره للخارج ، ويساعد فى تغيير التركيبة الزراعية فى مصر ، كما أشاروا إلى أن إنشاء شركة "القناة للسكر" تمثل إضافة قوية للإقتصاد المصرى كما أن إنشاء الكثير من هذه المصانع يجعل هناك تنوعا فى الإنتاج.









فى البداية قال النائب حسين عيسى ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن السكر يعتبر من السلع الإستراتيجية التى نقوم بإنتاجها فى مصر ، وفى بعض الأوقات نقوم بإستيرادها من الخارج.





وأشار عيسى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن التوسع فى إنشاء مصانع السكر يعتبر أفضل من قصب السكر والذى يحتاج إلى مياه كثيرة.





وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن إنشاء مشروع شركة "القناة للسكر" يساهم فى سد احتياجات السوق المحلى من السكر ، كما أنه يساهم فى تصديره للخارج ، ويساعد فى تغيير التركيبة الزراعية فى مصر.





وقال النائب بدير عبد العزيز ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن هناك طفرة كبيرة فى صناعة السكر فى مصر خلال الـ20 عاما الأخيرة ، حيث تشتهر عدد من الأماكن بصناعة السكر مثل كفر الشيخ والنوبارية وشركة بلقاس.





وأكد عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مشروع شركة "القناة للسكر" لإنتاج السكر الأبيض من البنجر، بمحافظة المنيا سيساهم فى تشغل الأيدى العاملة وزيادة الإنتاج من السكر وتصديره إلى الخارج ، كما أنه سيولد صناعات اخرى يمكن التوسع فيها.





وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أننا لدينا فجوة فى إنتاج السكر فى مصر ، خاصة وأننا ننتج سنويا 2 مليون و250 الف طن سنويا من بنجر السكر ، إلا أن هناك 500 مليون طن عجز استهلاك فى السكر.





وأوضح أن شركة القناة للسكر ستساهم فى زيادة القدرة الإنتاجية من السكر وليس زيادة السعة الإنتاجية لأنها ليست الأساس ، مشيرا إلى أن صناعة السكر تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة ، التى توفر فرص عمل.





وأشاد النائب ابراهيم عبد النظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بمشروع شركة "القناة للسكر" لإنتاج السكر الأبيض من البنجر في المنيا، مشيرا إلى أننا نؤيد أى إضافة تزيد المستهدف من إنتاجنا المحلى.





وأشار نظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن توجه الدولة فى الفترة الحالية يتجه لإنشاء مصانع فى الصعيد لتشغيل العمالة، مؤكدا أن إنشاء شركة "القناة للسكر" تمثل إضافة قوية للإقتصاد المصرى كما أن إنشاء الكثير من هذه المصانع يجعل هناك تنوعا فى الإنتاج.





وكان قد تفقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يرافقه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مشروع شركة "القناة للسكر" لإنتاج السكر الأبيض من البنجر، بمحافظة المنيا.





وقال "عبد الوهاب"، إن الزيارة كانت ضمن إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باستمرار متابعة المشروعات التنموية الجديدة في صعيد مصر، والتأكد من التزامها بالجداول الزمنية للتنفيذ، وتذليل أي تحديات قد تواجهها.





وأضاف أن الزيارة تضمنت الاطلاع على تطور أعمال مصنع السكر على مساحة 240 فدانا، غرب محافظة المنيا، بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى استصلاح واستزراع أراض صحراوية على مساحة 181 ألف فدان لزراعة بنجر السكر وبعض المحاصيل الأخرى تشمل القمح، والذرة، والحمص، ويضم المشروع أكبر صومعة تخزين للسكر الأبيض بالعالم، بسعة تخزينية 400 ألف طن سكر.





‎وتابع رئيس هيئة الاستثمار أن دعم بيئة الاستثمار وخلق مناخ استثماري جاذب لضخ استثمارات جديدة من أهم أولويات الهيئة، مشيرا إلى أن محافظة المنيا تمتلك مقومات كافية لإحداث طفرات اقتصادية متنوعة بمنطقة الصعيد وتخلق فرصا تنموية هائلة لدعم الاقتصاد المصري.





وأكد أنه تم خلال الزيارة استعراض الجدول الزمني لتنفيذ المشروع والذي من المخطط بدء انتاجه خلال الربع الأول من العام القادم، ويوفر 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما سيسهم المشروع في إحلال واردات بقيمة 800 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى تصدير منتجات ثانوية بقيمة تصل إلى 60 مليون دولار سنويا.