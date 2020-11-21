البنك المركزي: 158 مليار جنيه أصول وخصوم الجهاز المصرفي "يوليو الماضي"









كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول جملة الأصول والخصوم للبنك إلي 186.514 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 157.33 مليار جنيه في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ 123.52 مليار جنيه في مايو 2020.













قال التقرير إن جملة الأصول الأجنبية للبنك المركزي وصلت إلي 599.5 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 604.2 مليار جنيه في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ 561.6 مليار جنيه في مايو 2020.





بينما وصلت الخصوم إلي 412.95 مليار جنيه في يوليو الماضي بعد أن كانت 446.9 مليار جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 438.1 مليار جنيه في مايو 2020.





وبلغت الخصوم الأجنبية للبنوك وفقا للتقرير نحو 276.1 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 267.92 مليار جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 307.22 مليار جنيه في مايو 2020.





وبلغت جملة الإئتمان المحلي بالعملة الأجنبية نحو 823.73 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 830.6 مليار جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 721.8 مليار جنيه في مايو 2020.





ووصل الإئتمان المطلوب من الحكومة لبنود " الأوراق المالية، الإقراض والخصم، الودائع" إلي 564.6 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 567.22 مليار جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 457.1 مليار جنيه في مايو 2020.





وبلغت جملة المطلوبات من القطاع العام ضمن الإئتمان المحلي بالعملة الأجنبية، لبنود " الأوراق المالية، الإقراض والخصم" إلي 32.05 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 31.73 مليار جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 32.224 مليار جنيه في مايو 2020.





وتبلغ المطلوبات من القطاع الخاص ضمن الإئتمان المحلي بالعملة الأجنبية لبنود " الإقراض والخصم، الأوراق المالية" إلي 217.8 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 222.17 مليار جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 223.1 مليار جنيه في مايو السابق.



