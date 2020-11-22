الصناعة تبدأ صرف مستحقات الشركات المصدرة .. اليوم

قالت نيفين جامع ، وزيرة الصناعة والتجارة الداخلية ، إن تلك الإجراءات تأتي فى إطار مبادرة السداد الفورى التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا لتسوية المستحقات المتأخرة للشركات لدى الصندوق .





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وأشارت وزيرة الصناعة والتجارة الى ان الصندوق تواصل مع الشركات لإخطارهم بالمبالغ المستحقة تمهيدا لإستكمال إجراءات إصدار شهادات بالمبالغ بعد استقطاع الضرائب والدمغات واي مديونيات مستحقة لصالح وزارة المالية .



