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اقتصاد

الصناعة تبدأ صرف مستحقات الشركات المصدرة .. اليوم

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:04 ص
وزيرة الصناعة
وزيرة الصناعة
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ولاء عبد الكريم
يبدأ صندوق تنمية الصادرات صباح اليوم، الأحد إصدار أول دفعة من شهادات صرف مستحقات الشركات المصدرة.

قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة الداخلية، إن تلك الإجراءات تأتي  فى إطار مبادرة السداد الفورى التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا لتسوية المستحقات المتأخرة  للشركات لدى الصندوق .

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وكشفت عن تقدم  منذ أول نوفمبر الجاري وحتي الآن نحو 903 شركة، للصندوق للاستفادة من مبادرة السداد الفورى ، حيث بلغ اجمالى المبالغ المستحقة عن الملفات المستوفاة لحوالى ٣٢٣ شركة  3.2 مليار جنيه .

وأشارت وزيرة الصناعة والتجارة الى ان الصندوق تواصل مع الشركات لإخطارهم بالمبالغ المستحقة تمهيدا لإستكمال إجراءات إصدار شهادات بالمبالغ بعد استقطاع الضرائب والدمغات واي مديونيات مستحقة لصالح وزارة المالية   .

أشارت " جامع" إلى أن هذه المبادرة تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية، لدعم قطاعى الصناعة والتصدير وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا .

وأوضحت أن المبادرة تتيح سداد نسبة ٨٥٪ من اجمالى قيمة المستحقات فورًا وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنوك ، بدلا من سدادها علي أقساط قد تستغرق عدة سنوات ، الأمر الذى يسهم فى توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة .

وأشارت الوزيرة إلى استمرار صندوق تنمية الصادرات في تلقي طلبات الشركات المصدرة الراغبة في الاستفادة من هذه المبادرة ، وذلك حتي  ٣٠ نوفمبر الجارى .

وكانت نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، سبق لها أن أكدت حرص الحكومة المصرية على تشجيع ثقافة العمل الحر وتشجيع صغار المصنعين والمستثمرين على البدء في مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها على رأس محاور التنمية المجتمعية والاقتصادية.

أشارت إلى  أن مصر تعد من أهم الدول الداعمة لمشروعات ريادة الأعمال وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث توفير برامج التعلم والتدريب وحاضنات الأعمال، بالإضافة إلى توفير العديد من الأدوات التمويلية اللازمة لبدء المشروعات.


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