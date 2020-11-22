عمدة المخرجين.. إسماعيل عبد الحافظ رفض التعيين معيدًا بالكلية من أجل الإخراج

أنجبت محافظة كفر الشيخ عظماء ومشاهير كثيرين في مجالات الفن والسياسية والرياضة وشتى المجالات، من بينهم هؤلاء المخرج الراحل، إسماعيل عبد الحافظ، الذي يٌعد واحدًا من أبرز مخرجي الدراما التليفزيونية في الآونة الأخيرة، فقد كان من المخرجين المبدعين الذين تركوا بصمة كبيرة في الدراما التليفزيونية بأعمال المتميزة التي حظت بإشادة الجميع سواء كانوا من العاملين في الحقل الدرامي أم الجمهور.





بدأت نشأة المخرج إسماعيل عبد الحافظ، في قرية الخادمية التابعة لمحافظة كفر الشيخ، حيث ولد في 15 مارس عام 1941، وحفظ القرآن الكريم في كُتاب القرية، وتخرج في كلية الآداب قسم لغات شرقية بجامعة عين شمس عام 1963 بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، وكان متفوقًا في دراسته.





وبالرغم من تفوقه العلمي، رفض عبد الحافظ - آنذاك - العمل معيدًا بالكلية لحصوله في ذات الوقت على خطاب تعيين للعمل بالإذاعة والتليفزيون، وعمل في 1963 كمساعد مخرج في مراقبة الأطفال، ثم انتقل عام 1965 إلى مراقبة المسلسلات، وعمل بعد ذلك مخرجًا تليفزيونيًا، وكان يطلق عليه "عُمدة المخرجين"





حظى المخرج الراحل الراحل بشهرة واسعة في مجال الإخراج، واشتهر أيضًا بالعمل مع الكاتب والروائي والسيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة ابن محافظة كفر الشيخ - أيضًا – ورفيق دربه، ونجح الاثنان في تكوين ثنائي أشاد به الجميع، وكانت من أشهر أعمال عبد الحافظ إخراج مسلسلات "الشهد والدموع"، و"خالتي صفية والدير".





كما أبدع عبد الحافظ في إخراج مسلسل "الشهد والدموع"، و"ليالي الحلمية"، و"الوسية"، و"امرأة من زمن الحب"، و"حدائق الشيطان"، لكنه توقف نشاطه الإخراجي عقب وفاة الكاتب والروائي أسامة أنور عكاشة حزنًا على رفيق دربه، وكفاحه.





توفي المخرج الراحل إسماعيل عبد الحافظ، في 13 سبتمبر 2012م، عن عمر يناهز الـ71 عامًا في باريس بعد رحلة صراع مع المرض و دُفن في مسقط رأسه بقرية الخادمية بمحافظة كفر الشيخ، في موكب جنائزي مهيب شارك فيه الآلاف من قرية الخادمية والقرى المجاورة وأبناء كفر الشيخ، فضلًا عن مئات المخرجين والممثلين والمنتجين.



