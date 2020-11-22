5 وصفات منزلية لعلاج قشرة الرأس

مشكلة القشرة من اكثر المشكلات التي تؤرق النساء والرجال خلال فصل الشتاء وتتسبب في تساقط الشعر وتدمير المظهر الخارجي.





عرض موقع " برايت سايت " مجموعة من الحيل المنزلية التي تساعد في علاج القشرة





الأسبرين ممزوج بالشامبو

يحتوي الأسبرين على حمض الساليسيليك الذي يستخدم في الشامبو المضاد للقشرة، وهذا يرجع لقدرته على إزالة رقائق القشرة الزائدة ومنع الزيوت والدهون الزائدة.

لاستخدام الأسبرين على قشرة الرأس ، قم بسحق اثنين من أقراص الأسبرين حتى تحصل على مسحوق ناعم واخلطهما مع جزء من الشامبو المعتاد، و ضع المزيج على الشعر واتركه لبضع دقائق ثم اشطفه.

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الثوم مع العسل

يشتهر الثوم بخصائصه المضادة للفطريات والخميرة، وذلك من خلال استخدام عدد قليل من فصوص الثوم الممزوجة بملعقة كبيرة من العسل داخل عجينة حيث تعمل كعلاج جيد ضد القشرة .. فقط ضع هذا المعجون على جذور الشعر واتركه لمدة 15 دقيقة ثم اشطف المزيج بالشامبو جيدا.





موز بخل التفاح

ستحتاج إلى موزة كاملة وكوبين من خل التفاح .. قشر الموز وأضف خل التفاح واخلطه جيدًا حتى تحصل على عجينة متجانسة ثم دلك هذا المعجون برفق على شعرك وتأكد من أنه يغطي شعرك بالكامل .. بعد مرور 20 دقيقة ، اشطف القناع بالماء الدافئ والشامبو المعتاد





عصير النيم

سحق بعض أوراق النيم للحصول على عجينة سميكة ثم ضعه على فروة رأسك وشعرك واتركه يجف لمدة 10 دقائق على الأقل ثم اغسله ببعض الماء الدافئ.





زيت الخردل ممزوج بزيت الجوجوبا

يشتهر زيت الخردل بأنه يعمل كمضاد قوي للميكروبات وللفطريات، أما زيت الجوجوبا فيتميز بغناه بالمعادن الطبيعية وقدرته على تعزيز الترطيب.

كيفية استخدام زيت الخردل ممزوج بزيت الجوجوبا

احضري ملعقة كبيرة من زيت الخردل ممزوجة مع 1 ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا تشكل قناعًا جيدًا للتخلص من قشرة الرأس.





ضعي المزيج على فروة رأسك ودلك بلطف ، ثم اشطفه بالشامبو المعتاد الذي تستخدمه دائما. نظرًا لأن زيت الخردل يعتبر مصدر إزعاج قوي لبعض الأشخاص ، فيفضل إجراء اختبار رقعة قبل استخدامه للتأكد من عدم وجود حساسية ضده.



